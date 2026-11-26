Les principaux avantages de VideoProc Converter AI

Améliorer les vidéos et les images de mauvaise qualité

Restaurer les détails des anciennes vidéos et photos

Corriger les tremblements et les saccades dans les vidéos

Des outils multimédias tout-en-un pour les besoins du quotidien

Offre Black Friday 2026 : dépêchez-vous !



VideoProc Converter AI est un logiciel abordable destiné aux monteurs vidéo, aux créateurs de contenu et aux particuliers. À l’occasion du Black Friday, vous pouvez actuellement bénéficier de jusqu’à 69 % de réduction sur une licence à vie. C’est le moment de profiter des tarifs les plus bas de l’année :



Basic Edition : 30,95 € pour une licence à vie valable sur un appareil.

- Home Edition : 44,95 € pour une licence à vie valable sur cinq appareils maximum.



Toutes ces licences à vie font l’objet d’un paiement unique et incluent les mises à jour gratuites, sans aucuns frais récurrents. VideoProc Converter AI est un logiciel abordable destiné aux monteurs vidéo, aux créateurs de contenu et aux particuliers.sur une licence à vie. C’est le moment de profiter des tarifs les plus bas de l’année :

, la réduction du bruit, la stabilisation, l’interpolation d’images, l’amélioration des photos et la restauration des visages.les plus exigeantes avec les GPU NVIDIA, AMD et Intel.en une seule opération., les réseaux sociaux et les usages personnels ou professionnels du quotidien.de vos fichiers sur votre PC ou votre Mac, sans transfert vers le cloud ni crédits IA.Augmenter la résolution des vidéos et des images.. Plutôt que de simplement agrandir les pixels, l’IA reconstruit les détails et améliore la netteté des contours et des textures.et d’améliorer la netteté globale. Cette fonction est particulièrement utile pour les anciens fichiers numériques, les contenus téléchargés de mauvaise qualité et les images nécessitant davantage de clarté avant leur partage ou leur retouche.. La réduction du bruit par IA permet d’atténuer le grain tout en préservant les détails importants de l’image, pour obtenir des séquences plus propres et plus agréables à regarder., les séquences granuleuses, les vidéos en ligne de mauvaise qualité et les contenus générés par IA.de famille et vos vieux enregistrements, afin de retrouver davantage de précision dans les scènes originales.flous ou en basse résolution, avec trois modèles offrant différents styles et résultats., les portraits délavés ou flous, les photos numérisées et les photographies en noir et blanc.. Le logiciel propose des préréglages ajustables, différents modes de recadrage et un traitement par lots pour les vidéos réalisées à main levée, avec des caméras d’action ou des drones., multipliant ainsi la fréquence d’images par deux à cinq. Elle permet de fluidifier les vidéos à faible fréquence d’images, de créer des ralentis et de redonner vie aux anciens enregistrements., numérisation de DVD en MP4 ou MKV, compression de fichiers volumineux, découpage et recadrage de vidéos, ajout de sous-titres, téléchargement de vidéos en ligne et enregistrement de l’écran., de sauvegarder des DVD, de préparer des vidéos pour les réseaux sociaux ou encore d’enregistrer des tutoriels. De quoi simplifier les flux de travail et limiter le recours à plusieurs logiciels distincts.