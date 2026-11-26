Black Friday : 69 % de réduction sur VideoProc pour restaurer vos anciennes vidéos/photos avec l'IA
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Le traitement des vidéos et des photos grâce à l’intelligence artificielle n’est plus seulement une possibilité : il est désormais très abordable. Que vous souhaitiez restaurer d’anciennes vidéos de famille floues, réduire le bruit des séquences filmées en basse lumière, stabiliser des vidéos tremblantes ou améliorer la netteté d’images trop lissées, VideoProc Converter AI réalise toutes ces tâches localement sur votre Mac. Le logiciel est entièrement compatible avec les puces Apple Silicon, sans transfert vers le cloud ni abonnement.
- Plus de 30 modèles d’IA pour l’augmentation de la résolution, la réduction du bruit, la stabilisation, l’interpolation d’images, l’amélioration des photos et la restauration des visages.
- Accélération GPU pour réduire le temps de traitement des tâches les plus exigeantes avec les GPU NVIDIA, AMD et Intel.
- Traitement par lots permettant de traiter plusieurs fichiers en une seule opération.
- Accessible aux débutants et polyvalent, pour les voyages, les réseaux sociaux et les usages personnels ou professionnels du quotidien.
- Traitement local garantissant la confidentialité de vos fichiers sur votre PC ou votre Mac, sans transfert vers le cloud ni crédits IA.
Les vidéos en basse résolution, les images floues et les séquences présentant beaucoup de bruit sont difficiles à apprécier sur les écrans modernes ou à exploiter dans des projets créatifs. VideoProc Converter AI propose des outils basés sur l’intelligence artificielle pour améliorer automatiquement leur qualité visuelle.
Augmenter la résolution des vidéos et des images. La fonction AI Super Resolution permet de convertir des vidéos en basse résolution en HD, 1080p ou 4K, et d’augmenter la résolution des images jusqu’en 10K. Plutôt que de simplement agrandir les pixels, l’IA reconstruit les détails et améliore la netteté des contours et des textures.
Réduire le flou et améliorer la netteté des détails. Lorsque les vidéos ou les images manquent de précision, l’amélioration par IA permet de récupérer certains détails visibles et d’améliorer la netteté globale. Cette fonction est particulièrement utile pour les anciens fichiers numériques, les contenus téléchargés de mauvaise qualité et les images nécessitant davantage de clarté avant leur partage ou leur retouche.
Réduire le bruit et le grain. Les vidéos enregistrées en basse lumière ou avec du matériel aux capacités limitées présentent souvent un bruit numérique gênant. La réduction du bruit par IA permet d’atténuer le grain tout en préservant les détails importants de l’image, pour obtenir des séquences plus propres et plus agréables à regarder.
Idéal pour : les enregistrements de caméscopes SD, les vidéos sur DVD, les vidéos de famille en basse résolution, les petites photos numériques, les séquences granuleuses, les vidéos en ligne de mauvaise qualité et les contenus générés par IA.
Les anciennes vidéos et photos de famille renferment souvent de précieux souvenirs, mais la perte de détails, les visages flous et les couleurs délavées peuvent les rendre moins agréables à regarder. VideoProc Converter AI propose des outils de restauration basés sur l’intelligence artificielle pour redonner vie à ces souvenirs.
Restaurer les détails des anciennes vidéos. Améliorez la clarté et récupérez les détails visibles dans vos anciennes vidéos de famille et vos vieux enregistrements, afin de retrouver davantage de précision dans les scènes originales.
Restaurer les visages sur les anciennes photos. La fonction Face Restoration permet de reconstruire les détails des visages sur des portraits flous ou en basse résolution, avec trois modèles offrant différents styles et résultats.
Idéal pour : les anciennes vidéos de famille, les vieux enregistrements sur DVD, les portraits délavés ou flous, les photos numérisées et les photographies en noir et blanc.
VideoProc Converter AI utilise la stabilisation et l’interpolation d’images par intelligence artificielle pour réduire les tremblements de la caméra et fluidifier les mouvements. Les enregistrements réalisés à main levée et les vidéos à faible fréquence d’images deviennent ainsi plus agréables à regarder.
Stabilisation par IA : l’intelligence artificielle analyse les mouvements entre les images pour réduire les tremblements de la caméra tout en conservant la résolution d’origine. Le logiciel propose des préréglages ajustables, différents modes de recadrage et un traitement par lots pour les vidéos réalisées à main levée, avec des caméras d’action ou des drones.
Interpolation d’images par IA : la fonction AI Frame Interpolation estime les mouvements entre les images pour en générer de nouvelles, multipliant ainsi la fréquence d’images par deux à cinq. Elle permet de fluidifier les vidéos à faible fréquence d’images, de créer des ralentis et de redonner vie aux anciens enregistrements.
Au-delà de l’amélioration des images par IA, VideoProc Converter AI propose plusieurs outils pratiques pour un usage quotidien : conversion de fichiers vidéo et audio entre différents formats, numérisation de DVD en MP4 ou MKV, compression de fichiers volumineux, découpage et recadrage de vidéos, ajout de sous-titres, téléchargement de vidéos en ligne et enregistrement de l’écran.
Ces fonctionnalités permettent notamment de convertir des vidéos pour différents appareils, de réduire la taille des fichiers avant leur partage, de sauvegarder des DVD, de préparer des vidéos pour les réseaux sociaux ou encore d’enregistrer des tutoriels. De quoi simplifier les flux de travail et limiter le recours à plusieurs logiciels distincts.
VideoProc Converter AI est un logiciel abordable destiné aux monteurs vidéo, aux créateurs de contenu et aux particuliers. À l’occasion du Black Friday, vous pouvez actuellement bénéficier de jusqu’à 69 % de réduction sur une licence à vie. C’est le moment de profiter des tarifs les plus bas de l’année :
Toutes ces licences à vie font l’objet d’un paiement unique et incluent les mises à jour gratuites, sans aucuns frais récurrents.
À l’occasion du Black Friday, VideoProc propose sa plus importante promotion à ce jour : 61 % de réduction sur une licence à vie, soit seulement 30,95 € au lieu de 79,95 € pour un PC ou un Mac, et 69 % de réduction sur une licence à vie pour 2 à 5 PC ou Mac, avec quatre logiciels offerts d’une valeur totale de 233,89 €.
Les principaux avantages de VideoProc Converter AI
- Plus de 30 modèles d’IA pour l’augmentation de la résolution, la réduction du bruit, la stabilisation, l’interpolation d’images, l’amélioration des photos et la restauration des visages.
- Accélération GPU pour réduire le temps de traitement des tâches les plus exigeantes avec les GPU NVIDIA, AMD et Intel.
- Traitement par lots permettant de traiter plusieurs fichiers en une seule opération.
- Accessible aux débutants et polyvalent, pour les voyages, les réseaux sociaux et les usages personnels ou professionnels du quotidien.
- Traitement local garantissant la confidentialité de vos fichiers sur votre PC ou votre Mac, sans transfert vers le cloud ni crédits IA.
Améliorer les vidéos et les images de mauvaise qualité
Les vidéos en basse résolution, les images floues et les séquences présentant beaucoup de bruit sont difficiles à apprécier sur les écrans modernes ou à exploiter dans des projets créatifs. VideoProc Converter AI propose des outils basés sur l’intelligence artificielle pour améliorer automatiquement leur qualité visuelle.
Augmenter la résolution des vidéos et des images. La fonction AI Super Resolution permet de convertir des vidéos en basse résolution en HD, 1080p ou 4K, et d’augmenter la résolution des images jusqu’en 10K. Plutôt que de simplement agrandir les pixels, l’IA reconstruit les détails et améliore la netteté des contours et des textures.
Réduire le flou et améliorer la netteté des détails. Lorsque les vidéos ou les images manquent de précision, l’amélioration par IA permet de récupérer certains détails visibles et d’améliorer la netteté globale. Cette fonction est particulièrement utile pour les anciens fichiers numériques, les contenus téléchargés de mauvaise qualité et les images nécessitant davantage de clarté avant leur partage ou leur retouche.
Réduire le bruit et le grain. Les vidéos enregistrées en basse lumière ou avec du matériel aux capacités limitées présentent souvent un bruit numérique gênant. La réduction du bruit par IA permet d’atténuer le grain tout en préservant les détails importants de l’image, pour obtenir des séquences plus propres et plus agréables à regarder.
Idéal pour : les enregistrements de caméscopes SD, les vidéos sur DVD, les vidéos de famille en basse résolution, les petites photos numériques, les séquences granuleuses, les vidéos en ligne de mauvaise qualité et les contenus générés par IA.
Restaurer les détails des anciennes vidéos et photos
Les anciennes vidéos et photos de famille renferment souvent de précieux souvenirs, mais la perte de détails, les visages flous et les couleurs délavées peuvent les rendre moins agréables à regarder. VideoProc Converter AI propose des outils de restauration basés sur l’intelligence artificielle pour redonner vie à ces souvenirs.
Restaurer les détails des anciennes vidéos. Améliorez la clarté et récupérez les détails visibles dans vos anciennes vidéos de famille et vos vieux enregistrements, afin de retrouver davantage de précision dans les scènes originales.
Restaurer les visages sur les anciennes photos. La fonction Face Restoration permet de reconstruire les détails des visages sur des portraits flous ou en basse résolution, avec trois modèles offrant différents styles et résultats.
Idéal pour : les anciennes vidéos de famille, les vieux enregistrements sur DVD, les portraits délavés ou flous, les photos numérisées et les photographies en noir et blanc.
Corriger les tremblements et les saccades dans les vidéos
VideoProc Converter AI utilise la stabilisation et l’interpolation d’images par intelligence artificielle pour réduire les tremblements de la caméra et fluidifier les mouvements. Les enregistrements réalisés à main levée et les vidéos à faible fréquence d’images deviennent ainsi plus agréables à regarder.
Stabilisation par IA : l’intelligence artificielle analyse les mouvements entre les images pour réduire les tremblements de la caméra tout en conservant la résolution d’origine. Le logiciel propose des préréglages ajustables, différents modes de recadrage et un traitement par lots pour les vidéos réalisées à main levée, avec des caméras d’action ou des drones.
Interpolation d’images par IA : la fonction AI Frame Interpolation estime les mouvements entre les images pour en générer de nouvelles, multipliant ainsi la fréquence d’images par deux à cinq. Elle permet de fluidifier les vidéos à faible fréquence d’images, de créer des ralentis et de redonner vie aux anciens enregistrements.
Des outils multimédias tout-en-un pour les besoins du quotidien
Au-delà de l’amélioration des images par IA, VideoProc Converter AI propose plusieurs outils pratiques pour un usage quotidien : conversion de fichiers vidéo et audio entre différents formats, numérisation de DVD en MP4 ou MKV, compression de fichiers volumineux, découpage et recadrage de vidéos, ajout de sous-titres, téléchargement de vidéos en ligne et enregistrement de l’écran.
Ces fonctionnalités permettent notamment de convertir des vidéos pour différents appareils, de réduire la taille des fichiers avant leur partage, de sauvegarder des DVD, de préparer des vidéos pour les réseaux sociaux ou encore d’enregistrer des tutoriels. De quoi simplifier les flux de travail et limiter le recours à plusieurs logiciels distincts.
Offre Black Friday 2026 : dépêchez-vous !
VideoProc Converter AI est un logiciel abordable destiné aux monteurs vidéo, aux créateurs de contenu et aux particuliers. À l’occasion du Black Friday, vous pouvez actuellement bénéficier de jusqu’à 69 % de réduction sur une licence à vie. C’est le moment de profiter des tarifs les plus bas de l’année :
Toutes ces licences à vie font l’objet d’un paiement unique et incluent les mises à jour gratuites, sans aucuns frais récurrents.