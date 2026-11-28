MacBook PROLED XDR, le GRAND Test !⎜ORLM-608
Par Didier Pulicani - Publié le
Et oui les amis, c'est l'heure de... refaire le Mac ! L'émission hebdomadaire animée par Olivier Frigara revient cette semaine avec une actualité bien chargée !
Au sommaire d’On refait le Mac :
MacBook PROLED XDR, le GRAND Test !
Au sommaire d’On refait le Mac :
MacBook PROLED XDR, le GRAND Test !
Cela fait des années que nous en rêvions et malgré les résistances d’Apple, le Mac est enfin tactile ! Test complet du nouveau MacBook Pro. Qu’apporte son écran tactile en usage quotidien ? Avons-nous pour autant abandonné le trackpad ou la souris ? Quelles sont ses limites par rapport aux meilleurs PC sous Windows ? Retour également sur la greffe d’une dalle OLED dont la qualité est juste folle ! Sans oublier, sa spectaculaire perte de poids et ce sans grever l’autonomie, ni la puissance comme le révèle nos bench ! Bref, faut-il craquer pour le MBP Proled XDR ? Débats !
Présenté par Olivier Frigara avec nos chroniqueurs Lokan Sardari, Christophe Degraeve et Stephane Zibi.
Rendez-vous chaque vendredi sur YouTube pour découvrir une nouvelle émission !
Débats !
Cela fait des années que nous en rêvions et malgré les résistances d’Apple, le Mac est enfin tactile ! Test complet du nouveau MacBook Pro. Qu’apporte son écran tactile en usage quotidien ? Avons-nous pour autant abandonné le trackpad ou la souris ? Quelles sont ses limites par rapport aux meilleurs PC sous Windows ? Retour également sur la greffe d’une dalle OLED dont la qualité est juste folle ! Sans oublier, sa spectaculaire perte de poids et ce sans grever l’autonomie, ni la puissance comme le révèle nos bench ! Bref, faut-il craquer pour le MBP Proled XDR ? Débats !
Présenté par Olivier Frigara avec nos chroniqueurs Lokan Sardari, Christophe Degraeve et Stephane Zibi.
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Débats !