MacBook PROLED XDR, le GRAND Test !



Cela fait des années que nous en rêvions et malgré les résistances d’Apple, le Mac est enfin tactile ! Test complet du nouveau MacBook Pro. Qu’apporte son écran tactile en usage quotidien ? Avons-nous pour autant abandonné le trackpad ou la souris ? Quelles sont ses limites par rapport aux meilleurs PC sous Windows ? Retour également sur la greffe d’une dalle OLED dont la qualité est juste folle ! Sans oublier, sa spectaculaire perte de poids et ce sans grever l’autonomie, ni la puissance comme le révèle nos bench ! Bref, faut-il craquer pour le MBP Proled XDR ? Débats !



Présenté par Olivier Frigara avec nos chroniqueurs Lokan Sardari, Christophe Degraeve et Stephane Zibi.

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Débats !