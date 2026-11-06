Apple emprunte 7,5 milliards de dollars : pourquoi les investisseurs se bousculent-ils ?

Qu’en penser ?



Avec cette émission de 7,5 milliards de dollars, Apple démontre une nouvelle fois sa capacité à attirer les investisseurs sur les marchés financiers. Le niveau de la demande, supérieur à 30 milliards de dollars, constitue probablement l’élément le plus significatif de cette opération. Il illustre l’appétit des investisseurs pour la dette d’un groupe disposant d’une activité particulièrement rentable et de revenus récurrents importants. Cette opération représente néanmoins un coût financier : les seules obligations à taux fixe généreront environ 316 millions de dollars d’intérêts annuels, hors éventuels remboursements anticipés. À cette somme s’ajouteront les intérêts des deux tranches à taux variable. Apple devra donc arbitrer entre le coût de cet endettement et les avantages financiers qu’elle compte tirer des fonds levés.