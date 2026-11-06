Apple emprunte 7,5 milliards de dollars : pourquoi les investisseurs se bousculent-ils ?
Par Laurence - Publié le
Apple vient de confirmer une nouvelle émission obligataire de 7,5 milliards de dollars, légèrement supérieure aux 7 milliards initialement envisagés. L’opération a suscité un vif intérêt auprès des investisseurs, avec une demande dépassant les 30 milliards de dollars. Une manière pour Cupertino de lever des fonds tout en conservant une certaine souplesse financière.
Malgré ses importantes réserves financières et ses résultats records, Apple continue de faire appel aux marchés obligataires pour financer ses activités. La firme californienne vient de déposer auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), le régulateur américain des marchés financiers, les conditions définitives d’une nouvelle émission de dette portant sur 7,5 milliards de dollars.
Cette opération avait été évoquée la veille, avec un montant initialement estimé à environ 7 milliards de dollars. Selon Bloomberg, l’intérêt des investisseurs s’était rapidement manifesté, avec plus de 30 milliards de dollars de demandes, soit plus de quatre fois le montant finalement proposé.
Cette forte demande témoigne de la confiance des marchés dans la capacité d’Apple à honorer ses engagements financiers, même si les obligations proposées restent soumises aux fluctuations des taux et aux conditions économiques. Après déduction des commissions bancaires et des différents frais liés à l’opération, Apple prévoit de récupérer environ 7,47 milliards de dollars nets.
Plutôt que de contracter un emprunt unique, Apple a choisi de répartir cette émission obligataire en sept tranches, avec des échéances et des conditions de rémunération différentes. Deux premières tranches sont assorties de taux variables : 500 millions de dollars, remboursables en 2028 et 750 millions de dollars, remboursables en 2029.
Leurs taux d’intérêt évolueront en fonction des conditions de marché, contrairement aux cinq autres tranches, qui bénéficient de taux fixes :
• 1 milliard de dollars à échéance 2028, avec un taux annuel de 4,65 % ;
• 1 milliard de dollars à échéance 2029, avec un taux annuel de 4,75 % ;
• 1 milliard de dollars à échéance 2031, avec un taux annuel de 4,90 % ;
• 1,25 milliard de dollars à échéance 2033, avec un taux annuel de 5,10 % ;
• 2 milliards de dollars à échéance 2036, avec un taux annuel de 5,35 %.
Plus la durée de l’emprunt est longue, plus le taux d’intérêt proposé est élevé. Ainsi, les investisseurs qui accepteront de prêter de l’argent à Apple jusqu’en 2036 bénéficieront d’une rémunération annuelle de 5,35 %.
Concrètement, Apple versera des intérêts aux détenteurs de ces obligations pendant toute leur durée de vie, avant de rembourser le capital à leur échéance. La société conserve également la possibilité de procéder au remboursement anticipé de certaines obligations à taux fixe, selon les conditions prévues dans le contrat d’émission.
La question peut surprendre compte tenu de la situation financière du groupe. Apple vient en effet de publier un chiffre d’affaires trimestriel record de 114,5 milliards de dollars, porté notamment par les ventes d’iPhone et la croissance de ses Services. Pour autant, recourir à l’emprunt ne signifie pas nécessairement qu’une entreprise manque de liquidités. Dans son prospectus, Apple précise que les fonds levés seront destinés à des « besoins généraux de l’entreprise », une formulation relativement classique qui lui laisse une grande liberté d’utilisation.
Cette enveloppe pourrait ainsi servir à financer des rachats d’actions, à verser des dividendes, à réaliser des acquisitions ou encore à refinancer une partie de sa dette existante. Le recours aux obligations permet également de disposer immédiatement de capitaux supplémentaires, sans devoir mobiliser certaines réserves financières ou modifier la politique de rémunération des actionnaires.
Avec cette émission de 7,5 milliards de dollars, Apple démontre une nouvelle fois sa capacité à attirer les investisseurs sur les marchés financiers. Le niveau de la demande, supérieur à 30 milliards de dollars, constitue probablement l’élément le plus significatif de cette opération. Il illustre l’appétit des investisseurs pour la dette d’un groupe disposant d’une activité particulièrement rentable et de revenus récurrents importants. Cette opération représente néanmoins un coût financier : les seules obligations à taux fixe généreront environ 316 millions de dollars d’intérêts annuels, hors éventuels remboursements anticipés. À cette somme s’ajouteront les intérêts des deux tranches à taux variable. Apple devra donc arbitrer entre le coût de cet endettement et les avantages financiers qu’elle compte tirer des fonds levés.
Apple lève finalement 7,5 milliards de dollars
Malgré ses importantes réserves financières et ses résultats records, Apple continue de faire appel aux marchés obligataires pour financer ses activités. La firme californienne vient de déposer auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), le régulateur américain des marchés financiers, les conditions définitives d’une nouvelle émission de dette portant sur 7,5 milliards de dollars.
Cette opération avait été évoquée la veille, avec un montant initialement estimé à environ 7 milliards de dollars. Selon Bloomberg, l’intérêt des investisseurs s’était rapidement manifesté, avec plus de 30 milliards de dollars de demandes, soit plus de quatre fois le montant finalement proposé.
Cette forte demande témoigne de la confiance des marchés dans la capacité d’Apple à honorer ses engagements financiers, même si les obligations proposées restent soumises aux fluctuations des taux et aux conditions économiques. Après déduction des commissions bancaires et des différents frais liés à l’opération, Apple prévoit de récupérer environ 7,47 milliards de dollars nets.
Sept emprunts remboursables entre 2028 et 2036
Plutôt que de contracter un emprunt unique, Apple a choisi de répartir cette émission obligataire en sept tranches, avec des échéances et des conditions de rémunération différentes. Deux premières tranches sont assorties de taux variables : 500 millions de dollars, remboursables en 2028 et 750 millions de dollars, remboursables en 2029.
Leurs taux d’intérêt évolueront en fonction des conditions de marché, contrairement aux cinq autres tranches, qui bénéficient de taux fixes :
• 1 milliard de dollars à échéance 2028, avec un taux annuel de 4,65 % ;
• 1 milliard de dollars à échéance 2029, avec un taux annuel de 4,75 % ;
• 1 milliard de dollars à échéance 2031, avec un taux annuel de 4,90 % ;
• 1,25 milliard de dollars à échéance 2033, avec un taux annuel de 5,10 % ;
• 2 milliards de dollars à échéance 2036, avec un taux annuel de 5,35 %.
Plus la durée de l’emprunt est longue, plus le taux d’intérêt proposé est élevé. Ainsi, les investisseurs qui accepteront de prêter de l’argent à Apple jusqu’en 2036 bénéficieront d’une rémunération annuelle de 5,35 %.
Concrètement, Apple versera des intérêts aux détenteurs de ces obligations pendant toute leur durée de vie, avant de rembourser le capital à leur échéance. La société conserve également la possibilité de procéder au remboursement anticipé de certaines obligations à taux fixe, selon les conditions prévues dans le contrat d’émission.
Pourquoi Apple emprunte-t-elle autant d’argent ?
La question peut surprendre compte tenu de la situation financière du groupe. Apple vient en effet de publier un chiffre d’affaires trimestriel record de 114,5 milliards de dollars, porté notamment par les ventes d’iPhone et la croissance de ses Services. Pour autant, recourir à l’emprunt ne signifie pas nécessairement qu’une entreprise manque de liquidités. Dans son prospectus, Apple précise que les fonds levés seront destinés à des « besoins généraux de l’entreprise », une formulation relativement classique qui lui laisse une grande liberté d’utilisation.
Cette enveloppe pourrait ainsi servir à financer des rachats d’actions, à verser des dividendes, à réaliser des acquisitions ou encore à refinancer une partie de sa dette existante. Le recours aux obligations permet également de disposer immédiatement de capitaux supplémentaires, sans devoir mobiliser certaines réserves financières ou modifier la politique de rémunération des actionnaires.
Qu’en penser ?
Avec cette émission de 7,5 milliards de dollars, Apple démontre une nouvelle fois sa capacité à attirer les investisseurs sur les marchés financiers. Le niveau de la demande, supérieur à 30 milliards de dollars, constitue probablement l’élément le plus significatif de cette opération. Il illustre l’appétit des investisseurs pour la dette d’un groupe disposant d’une activité particulièrement rentable et de revenus récurrents importants. Cette opération représente néanmoins un coût financier : les seules obligations à taux fixe généreront environ 316 millions de dollars d’intérêts annuels, hors éventuels remboursements anticipés. À cette somme s’ajouteront les intérêts des deux tranches à taux variable. Apple devra donc arbitrer entre le coût de cet endettement et les avantages financiers qu’elle compte tirer des fonds levés.