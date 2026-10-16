Zuckerberg félicite Apple : son IA de 816 milliards tourne sur deux Mac Studio

On en dit quoi ?



Pour Apple, cette annonce vaut toutes les campagnes de publicité du monde, parce que le plus gros modèle ouvert américain tourne sur deux machines de bureau en vente libre quand ce genre de calibre réclame d'habitude des serveurs bardés de GPU Nvidia. La formule de John Ternus mérite quand même une nuance. Un bureau à 30 000 euros, avec une option mémoire pas encore commercialisée, ça ne concerne pas grand monde. Le vrai enjeu est ailleurs. La communauté va tirer de ces poids ouverts des versions allégées et distillées, et le Mac s'installe au passage comme la machine de référence pour l'IA locale. Et puis voir Mark Zuckerberg complimenter Apple en public, on aura vraiment tout vu cette année.