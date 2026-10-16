Zuckerberg félicite Apple : son IA de 816 milliards tourne sur deux Mac Studio
Par Vincent Lautier - Publié le
Meta a mis en ligne les poids de Muse Spark Open, un modèle de 816 milliards de paramètres pensé pour le code et les agents autonomes. La surprise vient du matériel choisi pour la démonstration. Le modèle a été optimisé avec les équipes d'Apple pour tourner en local sur deux Mac Studio M5 Ultra reliés entre eux, et Mark Zuckerberg est allé jusqu'à féliciter Cupertino en public.
Muse Spark Open se télécharge gratuitement sur Hugging Face. La licence maison autorise la modification, la distillation et même la revente commerciale, alors que les usages militaires et les logiciels malveillants sont exclus d'office. Il s'agit donc de poids ouverts plutôt que d'open source au sens strict. Meta assume, et présente carrément Muse Spark Open comme le modèle américain le plus abouti de la catégorie. Son architecture mixture of experts n'active que 42 milliards de paramètres sur les 816 à chaque jeton généré, et l'exécution réclame en pratique beaucoup moins de muscle que le chiffre le laisse craindre. La fenêtre de contexte grimpe à un million de jetons. Côté entrées, le modèle avale le texte, les images, la vidéo et l'audio, mais il ne sait répondre qu'en texte. Sur les évaluations d'agents autonomes, Meta revendique les premières places. La domination s'arrête là, puisque plusieurs modèles chinois et Mistral Large 4 passent encore devant sur une partie des tests, la programmation pure en tête. Après un Llama 4 accusé l'an dernier d'avoir arrangé ses benchmarks, Meta publie cette fois des résultats où il ne gagne pas partout, et c'est presque rafraîchissant.
Le plus intéressant de l'annonce, c'est quand même la machine retenue pour la démonstration. Meta a travaillé avec Apple sur MLX, le framework d'apprentissage automatique maison, pour faire tourner une version du modèle quantisée en 4 bits. Il faut un téraoctet de mémoire unifiée pour la charger, un seuil qu'aucun Mac n'atteint seul. La solution consiste à relier deux Mac Studio M5 Ultra équipés de 512 Go chacun, qui se comportent alors comme un seul ordinateur grâce à une bande passante mémoire de 1,2 To/s. Dans les démonstrations, l'ensemble pilote un montage vidéo dans DaVinci Resolve et corrige du code dans Ice Cubes, un client Mastodon bien connu des utilisateurs Apple. Sauf que cette configuration n'existe pas encore en magasin. L'option 512 Go est attendue pour la fin du mois et Apple n'a toujours pas communiqué son tarif, sachant que le Mac Studio M5 Ultra dépasse déjà les 12 000 euros en version 256 Go. La paire devrait du coup tourner autour de 30 000 euros, et les plus pressés peuvent déjà chaîner quatre machines en 256 Go pour une facture proche de 50 000 euros.
Le ton employé surprend autant que la technique. Sur X, Mark Zuckerberg a remercié nommément John Ternus, le patron du matériel chez Apple, et affirmé que son modèle
Pour Apple, cette annonce vaut toutes les campagnes de publicité du monde, parce que le plus gros modèle ouvert américain tourne sur deux machines de bureau en vente libre quand ce genre de calibre réclame d'habitude des serveurs bardés de GPU Nvidia. La formule de John Ternus mérite quand même une nuance. Un bureau à 30 000 euros, avec une option mémoire pas encore commercialisée, ça ne concerne pas grand monde. Le vrai enjeu est ailleurs. La communauté va tirer de ces poids ouverts des versions allégées et distillées, et le Mac s'installe au passage comme la machine de référence pour l'IA locale. Et puis voir Mark Zuckerberg complimenter Apple en public, on aura vraiment tout vu cette année.
C'est le plus gros modèle ouvert américain
Muse Spark Open se télécharge gratuitement sur Hugging Face. La licence maison autorise la modification, la distillation et même la revente commerciale, alors que les usages militaires et les logiciels malveillants sont exclus d'office. Il s'agit donc de poids ouverts plutôt que d'open source au sens strict. Meta assume, et présente carrément Muse Spark Open comme le modèle américain le plus abouti de la catégorie. Son architecture mixture of experts n'active que 42 milliards de paramètres sur les 816 à chaque jeton généré, et l'exécution réclame en pratique beaucoup moins de muscle que le chiffre le laisse craindre. La fenêtre de contexte grimpe à un million de jetons. Côté entrées, le modèle avale le texte, les images, la vidéo et l'audio, mais il ne sait répondre qu'en texte. Sur les évaluations d'agents autonomes, Meta revendique les premières places. La domination s'arrête là, puisque plusieurs modèles chinois et Mistral Large 4 passent encore devant sur une partie des tests, la programmation pure en tête. Après un Llama 4 accusé l'an dernier d'avoir arrangé ses benchmarks, Meta publie cette fois des résultats où il ne gagne pas partout, et c'est presque rafraîchissant.
Deux Mac Studio en guise de serveur
Le plus intéressant de l'annonce, c'est quand même la machine retenue pour la démonstration. Meta a travaillé avec Apple sur MLX, le framework d'apprentissage automatique maison, pour faire tourner une version du modèle quantisée en 4 bits. Il faut un téraoctet de mémoire unifiée pour la charger, un seuil qu'aucun Mac n'atteint seul. La solution consiste à relier deux Mac Studio M5 Ultra équipés de 512 Go chacun, qui se comportent alors comme un seul ordinateur grâce à une bande passante mémoire de 1,2 To/s. Dans les démonstrations, l'ensemble pilote un montage vidéo dans DaVinci Resolve et corrige du code dans Ice Cubes, un client Mastodon bien connu des utilisateurs Apple. Sauf que cette configuration n'existe pas encore en magasin. L'option 512 Go est attendue pour la fin du mois et Apple n'a toujours pas communiqué son tarif, sachant que le Mac Studio M5 Ultra dépasse déjà les 12 000 euros en version 256 Go. La paire devrait du coup tourner autour de 30 000 euros, et les plus pressés peuvent déjà chaîner quatre machines en 256 Go pour une facture proche de 50 000 euros.
La fin de la brouille avec Apple
Le ton employé surprend autant que la technique. Sur X, Mark Zuckerberg a remercié nommément John Ternus, le patron du matériel chez Apple, et affirmé que son modèle
fonctionne à merveille sur les nouveaux Mac Studio. L'intéressé a répondu dans la foulée en se félicitant de voir un modèle de ce calibre tourner
directement depuis votre bureau. Alexandr Wang, qui dirige l'IA de Meta, s'est même dit ravi de voir
papa et maman s'entendre à nouveau. Les deux entreprises se regardaient pourtant en chiens de faïence depuis l'App Tracking Transparency, apparue en 2021 et qui a coûté des milliards de recettes publicitaires à Meta. Meta y gagne une vitrine grand public loin des serveurs de Nvidia, et Apple tient enfin de quoi vendre ses Mac aux développeurs d'IA.
On en dit quoi ?
Pour Apple, cette annonce vaut toutes les campagnes de publicité du monde, parce que le plus gros modèle ouvert américain tourne sur deux machines de bureau en vente libre quand ce genre de calibre réclame d'habitude des serveurs bardés de GPU Nvidia. La formule de John Ternus mérite quand même une nuance. Un bureau à 30 000 euros, avec une option mémoire pas encore commercialisée, ça ne concerne pas grand monde. Le vrai enjeu est ailleurs. La communauté va tirer de ces poids ouverts des versions allégées et distillées, et le Mac s'installe au passage comme la machine de référence pour l'IA locale. Et puis voir Mark Zuckerberg complimenter Apple en public, on aura vraiment tout vu cette année.