Apple : Plans est la meilleure application de navigation pour les utilisateurs d'iPhone

on n'est jamais mieux servi que par soi-même

à la fois plus sûres et visuellement satisfaisantes

Nous choisissons les détails que nous trouvons appropriés et créons un maillage 3D du repère du bâtiment lui-même. Ensuite, nous l'appliquons à la carte de base

Apple semble adepte de l'adageDans une interview accordé à, responsable Apple Maps, et, responsable de la conception, reviennent sur lesIls en profitent également pour expliquer pourquoi les utilisateurs d' iPhone devraient choisir Apple Maps plutôt que d'autres applications, comme Google Maps - GPS & transports ou Navigation Waze & Trafic Live . Pour le premier,David Dorn cite trois raisons majeures pour lesquelles Plans serait le meilleur choix possible, à commencer par lesconstants de Cupertino pour améliorer son programme. A cela, s'ajoutent laabsolue (pas de traçage par Apple ), et bien sûr la force de son(une intégration parfaite des produits, notamment via CarPlay et l'iPhone ).Meg Frost en profite pour revenir sur, avec les nouveaux détails 3D dans certaines régions comme Londres, New York, Los Angeles et la baie de San Francisco, sans compter lpour faire des cartesAu niveau des informations 3D, elle précise que chaque repère est créé manuellement, ce qui peut expliquer la qualité du programme (mais aussi ladu déploiement par rapport à Google, qui reste nettement plus rapide et réactif sur ce terrain).