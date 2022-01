Apple Car : les entreprises sud-coréennes se battraient pour en produire des pièces (fin 2022)

organisation spécifique

Après quelques semaines de pause, les rumeurs repartent de plus belle sur l'Apple Car, et cette fois-ci, de manière un peu plus affirmée.À l'origine de cette nouvelle spéculation, on trouve -non pas un- mais le très respectable cabinet d'analyse. Ce dernier s'appuierait sur ses contacts dans le milieu industriel pour affirmer qu'. Il va même plus loin en précisant que la sélection serait d'ores et déjàMaisde son côté.(les délais ne sont pas mentionnés). Des cadres dirigeants d'Apple auraient visité des entreprises automobiles sud-coréennes le 11 décembre 2021, ce qui correspondrait ainsi à lavague de négocations en local. Après quelques, il s'avérerait que ces dernières auraient été plutôt fructueuses.S'agissant de la question cruciale de la, Apple rechercherait activement ses futurs partenaires et aurait mis en place unepour en. Enfin, certaines questions demeurent toujours en suspens, comme leque la firme utilisera, sachant qu'elle n'en dispose d'aucune et qu'elle n'a pas d'expérience dans le domaine de la production automobile, contrairement à Tesla.