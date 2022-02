Inquiétant : des AirTags "silencieux" en vente sur certaines plateformes

silencieux

Evidemment,, histoire d'avoir une chance supplémentaire de les retrouver en cas de vol. D'autres n'ont pas hésité à en équiper leurs enfants (ou leur conjoint), pour pouvoir les localiser facilement.Dernièrement, un autre détournement suscitait l'inquiétude :. Mais avec son petit haut-parleur intégré qui s'active en cas de séparation prolongée avec son propriétaire, les victimes (ou les voleurs) peuvent repérer les bruyantes balises et les désactiver assez facilement -sauf à placer ces Tags dans des endroits très isolés phoniquement.Pour pallier ce problème, des petits malins se sont. La manipulation n'est pourtant pas très compliquée, si vous êtes un peu bricolo et l'on avait déjà vu des tutos fleurir juste après la commercialisation. Cela dit, les prix s'envolent, presque trois fois le tarif pour un modèle, le bluetooth doit rester actif : chaque appareils iOS, et même une application sur Android , permet de localiser la balise. Il est vrai que si la victime (ou le voleur) possède un téléphone Android sans l'application d'Apple, il pourra être traqué discrètement avec un AirTag silencieux. Et même avec un iPhone à proximité, un AirTag bien caché sera difficile à repéré sans son buzzer.Cette fois,, sauf à parvenir à désactiver les AirTag dont le buzzer ne fonctionne pas -mais l'opération s'annonce quasi-impossible sur le matériel existant.