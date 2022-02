L'AirTag offrirait un bien meilleur système anti-harcèlement que le Tile ou les traqueurs GPS

sacrifié

Histoire de mettre la théorie en pratique, elle a d'ailleursutilisé son mari en. Avec satout de même, elle a donc dissimulé un AirTag , un tracker LandAirSea et un Tile leurs emplacements.Apparemment,Précisons que ce dernier utilise un abonnement mensuel de 20 $ pour suivre la position via GPS / satellite et mettre à jour sa position toutes les trois minutes. Il existe plusieurs modes pour véritablement pister une personne, à chaque fois qu'elle change d'emplacement.La journaliste note que cette finesse pourrait être. Dans ces circonstances, un traqueur GPS aura plus de facilité qu'un AirTag et Tile qui doivent compter sur le Bluetooth d'autres appareils compatibles.Côté Apple (notamment pour tenter de repérer d'où venait le son de l'alerte). Apparemment, le Tile a rarement -voire jamais- mis à jour son emplacement car il dépendait fortement de son réseau dédié contrairement à l' AirTag qui pouvait se mettre à jour dès qu'il recevait un signal d'un iPhone En définitive, elle note que, même si la polémique est très vive sur le détournement des traqueurs,(même s'il ne l'a pas trouvé). En revanchesurtout le LandAirSea qui -avec son niveau de précision- pourrait s'avérer bien plus dangereux.