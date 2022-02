Tesla : de la charge gratuite en France pendant les vacances d'hiver !

La station de Sallanches (vers Chamonix), très sollicitée durant les vacances d'hiver

Aire de Châteauvillain, France - Orges

Aire de Châteauvillain, France - Val Marnay

Aire de l'Abis, France

Aire de Manissieux, France

Aire de Reims, France - Champagne-Nord

Aire de Reims, France - Champagne-Sud

Aire de Saint-Priest, France

Aire du Granier, France

Aire du Jura, France

Aire du Poulet de Bresse, France

Aire d'Urvillers, France

Archamps, France

Auxerre, France - Appoigny

Avallon, France

Beaune, France

Châlons en Champagne, France - Matougues

Chambéry, France

Chambéry, France - Barberaz

Dardilly, France

Dijon, France

Grenoble, France

La Léchère-les-Bains, France

Mâcon, France

Reims, France - Tinqueux

Sallanches, France

Troyes, France - Saint-Parres-aux-Tertres

Val-de-Meuse, France

Désormais,. Malgré un nombre de bornes important (entre 10 et 40 suivant les stations), il y a parfois trop de monde, sans parler des bornes d'ancienne génération qui divisent la puissance entre 2 stalles voisines (les fameux A et B).Afin de limiter les engorgements, Tesla a la bonne idée de faire comme aux USA, en. Pour cela, la charge est gratuite durant les heures creuses !, mais en voici la liste exacte, notamment celles situées dans les zones proches des stations de skis :. Pourtant, il n'y a que 4 bornes par stations et il est désormais très courant de les voir toutes occupées les jours de grand départ, avec parfois même plus d'une heure d'attente !A noter que