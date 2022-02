La conduite sans les mains légale en France dès cet été (Oui, mais...)

, il sera possible de lâcher le volant, mais dans certaines conditions. Ceux qui possèdent un véhicule récent le savent, ces modèles semblent parfaitement capables de conduire sans l'intervention du conducteur, mais la loi oblige encore ce dernier à manifester son attention de façon régulière. Un premier pas sera franchi cet été où il sera possible de laisser la voiture gérer le conduite, mais. En clair, sur autoroute ou sur un périphérique et uniquement dans les embouteillage ! C'est encore léger, d'autant qu'à ces vitesses, certains vous passent parfois devant sans crier gare, mais c'est un premier pas pour une généralisation de la pratique à plus haute vitesse.