VE : Tesla ouvre 100% de son réseau... aux Pays-Bas (bientôt en France ?)

Pour rappel, une partie de ces stations, jusque là réservées aux modèles Tesla, ont été rendues accessibles aux véhicules tiers fin 2021., déjà bien équipé en véhicules électriques.Fin janvier,. D'après certains témoignages, le relais par la presse de l'information a créé pas mal de confusions chez les automobilistes, qui se sont rendus sur des SuperChargers non-concernés par l'annonce.Evidemment, chez les possesseurs de Model S-3-X-Y,. Il faut dire que pendant les grands départs, même avec des véhicules 100% Tesla, certains lieux étaient déjà bien chargés. L'autre problématique concerne: parfois à l'avant, à l'arrière, sur les côtés... Les SuperChargers ont été étudiés pour les prises situées à l'arrière gauche, et le câble de chaque stalle est plutôt court, ce qui limite le positionnement. En pratique, les installations récentes sont plus polyvalentes (comme sur l'image ci-dessus) et avec un peu d'intelligence, la cas de figure de stalles bloquées reste rare.Probablement, mais le constructeur pourrait se laisser une petite période de réflexion, étant donné la spécificité de notre territoire : dans certaines régions, Tesla est l'un des rares à proposer des bornes rapides, ce qui pourrait créer quelques tensions. A terme, à l'image des station-services,. Pour autant, sur le segment haut-de-gamme, Porsche et Audi par exemple, un réseau parallèle se développe, avec des stations dédiées, des espaces lounge... Bref, une expérience plus exclusive, comme on la retrouve d'ailleurs dans certains hôtels/restaurants (avec des bornes exclusives Tesla, Porsche, Audi...)