VE : la Kia EV6 élue voiture de l’année 2022, juste devant la Megane E-Tech

• Kia EV6 - 279 points

• Renault Mégane E-Tech Electric - 265 points

• Hyundai Ioniq 5 - 261 points

• Peugeot 308 -191 points

• Skoda Enyaq iV - 185 points

• Ford Mustang Mach-E - 150 points

• Cupra Born - 144 points

The Car of the Year

le prix le plus prestigieux et le plus convoité du monde automobile

C’est une belle surprise d’attribuer ce prix à la Kia EV6. Il était temps que la marque et le groupe soient récompensés, tant ils ont travaillé dur sur cette voiture. Le rythme de progression de Kia est vraiment impressionnant

C'est un grand honneur que de remporter le prix « The Car of the Year » 2022 avec l'EV6, la toute première Kia à remporter ce prix prestigieux. L'EV6 a bénéficié d’un développement inédit et a été conçue dès le départ pour rendre la mobilité électrique amusante, pratique et accessible en combinant une autonomie très impressionnante en conditions réelles, des capacités de recharge ultra-rapides, un intérieur spacieux et high-tech et une expérience de conduite vraiment enrichissante. L'EV6 une première interprétation de ce qui est encore à venir dans notre gamme électrifiée en pleine évolution.

C'est doncqui a remporté la victoire, juste devant la Renault Megane E-Tech et la Hyundai Ioniq 5 :Parmi les finalistes, seule une voiture thermique figure dans le classement, une première dans l'histoire ! Rappelons que, la Kia EV6 se voit remettre, décerné depuis 1964.a commenté le président du prix Frank Janssen, après l’annonce des résultats.Jason Jeong, président de Kia Europe:que son homologue coréenne, ce qui lui permet souvent de remporter le suffrage des familles, d'autant que son tarif est très compétitif face à Tesla par exemple. En revanche, la partie logicielle laisse clairement à désirer, mais cet aspect est rarement pris en compte dans ce type de concours.Notons la, qui arrive juste derrière (seulement 14 points d'écart) mais qui ne sortira que dans quelques mois (on parle d'une arrivée en concession avant l'été). Malgré une autonomie moindre que la Kia (465Km maxi), elle intègre pour la première foispour la marque et à un tarif contenu.