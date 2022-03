+10 000€ pour la Tesla Model 3 de base : est-elle encore un "bon plan" face à la concurrence ?

effet de seuil

Par ici notre test de la Cupra Born ! (Tourné en 4K HDR)

Ce matin,, soit 47 990€ avec les 2000€ octroyés par l'Etat :Il y a un an,, un tarif passé à 37 800€ depuis juillet 2021, mais qui restait tout à fait inédit pour le segment.En pratique, vu les délais astronomiques (la livraison d'un modèle de base est prévu pour début 2023 !) associée à cette hausse sans précédent,, et peut-être même pour le reste de l'année. Les vrais gagnants de cette hausse sont à la fois les actuels propriétaires, qui voient le cote de l'auto grimper en flèche, mais aussi la concurrence, qui redevient tout à coup un peu plus attrayante.En effet, sur ce segment (berline, <=58kWh),. (j'exclue volontairement les Zoé, e208, Enyaq/ID4 50/60 et autres voitures chinoises, qui peinent à attendre les 350/400 Km WLTP malgré une batterie de 50/60kWh). Sous la barre des 47 990€, on pourrait même rajouter la Kia EV6 77kWh à 45 990 ou encore la Polestar 2 64kWh (45 900€ en Belgique).Mais il serait: en effet, dans le groupe Volkswagen, 58kWh offrent entre 400 et 430Km WLTP, contre ~500 chez Tesla, soit presque 100Km supplémentaires ! C'est un peu mieux chez Polestar avec 440/475km mais une plus grosse batterie (64kWh).(moins chère que la Model 3 60kWh) ou encore la Polestar 2 avec 540 km WLTP, uniquement sur la version 77kWh vendue 50 900€ -soit un peu au dessus de la Model 3.Rajoutez enfin les équipements de série (autopilot de base, sièges/volant chauffants, le système multimédia à la pointe (YouTube, Netflix), le réseau de SuperCharger, le toit panoramique, la motorisation (~286CV) ou encore le volume de coffre total de 649L -avec le frunk) et. Enfin, argument de poids à l'achat, la décote des Tesla est assez faible, même après 3 ou 4 ans -on trouve des SR+ de 2019 et bien kilométrées autour de 40 000€.