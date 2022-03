Tesla livre ses premiers Model Y "Made in Germany" ! (photos)

Si des milliers d'autres vont suivre, une trentaine de Model Y Performance vont être livrés à leur propriétaire cette semaine au sein de la Gigafactory Berlin-Brandebourg. Il s'agit de laSituée un terrain de plus de(dont 3000 déjà sur place) qui produiront des véhicules, des cellules de batterie, des moteurs électriques, des composants plastiques, des sièges, des essieux etc. Tesla annonce une capacité de production potentielle de 500 000 Model Y chaque année et jusqu’à 50 GWh de batterie par an, faisant du lieu, la plus grande usine d’automobile électrique en Europe.Pour le moment,. Le Model Y Performance offre une autonomie de 514 km WLTP, est livré de série avec les jantes Überturbine 21 pouces et de freins Performance, et un aileron en fibre de carbone améliore. Côté performance, le 0 à 100 km/h est effectué en seulement 3,7 secondes et la vitesse de pointe est de 250 km/h.Il faudra toute de même, pour une livraison estimée courant avril. Quant aux clients français, ils pourront prendre le volant d’ici à la fin du mois.