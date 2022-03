Zoom propose une fonction Animoji pour ses visioconférences

Arrêter la vidéo

Avatars

En effet, il ne s'agit de revêtir une anime sérieuse mais de se glisser dans la peau d'un animal : un chien, un lapin, un renard, un chat ou encore une vache.Sur son blog , la plateforme décrit le processus qui ressemble en tout point à celui d'Apple (qui va en être ravie). Le but est ici d'apporter une touche légère à un environnement de travail et aussi à cacher ses traits.Pour cela, il suffit d'allumer sa webcam et d'activer la vidéo. Dans la barre d'outils de la réunion, il faut alors ouvrir les options vidéo et sélectionner, puis sélectionner un arrière-plan ou un filtre. Ensuite, il faudra aller dans l'ongletet sélectionner celui de son choix.