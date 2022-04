Google Maps annonce de grosses mises à jour : péages, navigation, complications, widgets

dans les semaines à venir

Au menu, on trouvera des(une option déjà proposée par Navigation Waze & Trafic Live ), sur la base de données fournies par les sociétés d'exploitation de ces derniers.A cela, s'ajoutent des améliorations de l'expérience-utilisateur avec. D'après Google, celle-ci est conçue pour, affichant les feux de circulation et les panneaux le long de l'itinéraire, ainsi que des détails plus travaillés comme les contours des bâtiments et les zones d'intérêt, la forme ou la largeur d'une route (surtout si elle est inhabituelle). Cette fonctionnalité sera déployée pour les utilisateurs d'iOS et de CarPlayGoogle va également proposer deux nouvellespour l' Apple Watch . L'une permettra aux utilisateurs d'obtenir un itinéraire directement à partir de sa montre. L'autre dénomméeaffichera unà un endroit défini. On devrait également bénéficier de nouveaux widgets qui afficheront l'heure d'arrivée, la prochaine heure de départ pour certains voyages et un itinéraire suggéré.Au niveau des pays concernés, la firme commencera par les États-Unis, l'Inde, l'Indonésie et le Japon sur Android et iOS dès ce mois-ci. Maisdevraient arriver très