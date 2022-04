Tesla supprime les radars de ses modèles européens (avec des limitations)

Nous poursuivons la transition vers Tesla Vision. Processus signifiant que notre système Autopilot fonctionnera à partir des informations transmises par les caméras du véhicule. À partir d'avril 2022, les Model 3 et Model Y destinés aux marchés européen et moyen-orientaux ne seront plus équipés d'un radar. Il s'agira des premières Tesla s'appuyant sur la vision des caméras et d'un traitement par réseau neuronal pour le fonctionnement de l'Autopilot, des Capacités de conduite entièrement autonome et de certaines fonctionnalités de sécurité active.

Dans les semaines à venir, ces fonctionnalités seront restaurées via à une série de mises à jour logicielles à distance. Les autres fonctionnalités actuelles de l'Autopilot et de la Capacité de conduite entièrement autonome Tesla seront disponibles à la livraison, selon la configuration commandée.

Comment savoir si mon véhicule est équipé d'un radar ?

Les Model 3 et Model Y produits à partir d'avril 2022 pour les marchés européens et moyen-orientaux passeront à Tesla Vision.



Le passage à Tesla Vision a-t-il un impact sur la conformité en matière de sécurité pour les Model 3 et Model Y livrés à partir d'avril 2022 ?

Non. Le passage à Tesla Vision n'a aucun impact sur la conformité en matière de sécurité relative à la prévention des collisions pour les Model 3 et Model Y en ce qui concerne la réglementation européenne. Les véhicules équipés de Tesla Vision demeurent conformes aux exigences en matière de sécurité relative à la prévention des collisions définies par la loi, au même titre que les véhicules équipés d'un radar.



Le passage à Tesla Vision a-t-il un impact sur la disponibilité des fonctionnalités de sécurité active pour les véhicules livrés à partir d'avril 2022 ?

Les fonctionnalités suivantes, de série, sont disponibles à la livraison sur les véhicules équipés d'un radar ou de Tesla Vision.

L’an dernier, l’annonce avait fait grand bruit car retirer les radars n'est pas sans conséquence :-un système appelé Tesla Vision. Elon Musk s'écarte ainsi largement des LIDAR utilisés par la concurrence.Même si ce retrait semble sans conséquence sur le plan de la sécurité, sur le Vieux Continent, il y a quand-même quelques limitations pour les clients :