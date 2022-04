Hertz commande des dizaines de milliers de Polestar 2 (interdite en France)

Par ici notre test de la Polestar 2 !

, la berline issue de la filiale sportive de Volvo, mais désormais sous pavillon chinois, continue de séduire les marchés en dehors de la France, où la marque est interdite. En effet,, avec qui elle est en conflit depuis plusieurs années., ce qui semble actuellement ambitueux vu la crise autour des puces et de l'automobile. On devrait toutefois pouvoir louer des Polestar 2 dès ce printemps 2022 en Europe (il faudra donc aller chez nos voisins, notamment en Suisse ou en Belgique).Rappelons que. Cependant, il y a fort à parier que Hertz préfère les modèles traction moins performants, mais dépassant les 500Km WLTP là où la version la plus puissante peine à dépasser les 250 à 300km sur autoroute.. Comme nous l'avions vu dans notre essai (ci-dessous), cette berline présente certains avantages face à la Tesla Model 3, comme un grand hayon, un système sous Android Automotive assez intéressant, un système de double écran avec Google Maps, CarPlay, la clef sur téléphone géolocalisée à l'intérieur du véhicule etc.