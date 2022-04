Faits divers : y-a-t'il un pilote dans le véhicule électrique ?

délit de fuite du VE, votre honneur !

. Et c’est exactement ce qu’il vient de se passer à San Francisco, où une Chevrolet Bolt -un véhicule autonome de la société Cruise (filiale de General Motors)- roulait tous feux éteints à la tombée de la nuit.Face à cette, un agent a donc stoppé le véhicule. Sur la vidéo publiée sur Instagram , puis sur Twitter, on le voit tenter d’ouvrir -en vain- la portière côté conducteur (fantome).. Au moment où le policier revient à son véhicule, la Chevrolet redémarre () avant de s’arrêter un peu loin, le policier revient.D’après un porte-parole de la firme, le véhicule a simplement évalué que le lieu où il se trouvait pouvait être dangereux (surtout phares éteints) et a donc décidé d’aller stationner dans un loin plus sécurisé.À noter que Cruise utilise les voitures pour récupérer et conduire ses employés basés àdepuis 2017, mais vient tout juste d'ouvrir la fonction à l’ensemble de la population de la ville.