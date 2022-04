Les drones de DJI (et leurs propriétaires) seraient en fait facilement localisables

En effet, lors que le premier ministre Mykhailo Fedorov avait accusé la firme chinoise d'aider les russes à localiser les pilotes de ces engins, DJI avait fortement démenti ces accusations, estimant que les vols étaient sécurisés et impossibles à intercepter., destiné aux autorités et au personnel chargé de la sécurité des aéroports, stades et autres lieux à forte affluence, afin d'être capable de localiser précisément d'éventuels aéronefs qui tourneraient autour de ces installations. L'idée est donc louable, à l'heure où tout un chacun peut acheter l'un de ces petits enfin dans la moindre boutique d'électronique.Or comme le révèle TheVerge, aidé pour un hacker renommé,dans un premier temps, avant d'admettre que n'importe qui pouvait en effet intercepter les paquets de donner et a fortioti, localiser un éventuel pilote.En clair,par (à peu près) n'importe qui, capable d'intercepter le signal. En temps de guerre, cela permet également à l'ennemi d'aller attaquer précisément les pilotes, ce qui est plutôt fâcheux pour les ukrainiens par exemple. Précisons tout de même, la guerre des mots et les propagande agissant évidemment des deux côtés du conflit.Depuis quelques jours,. La décision reste néanmoins très superficielles, dans la mesure où ces pays peuvent s'approvisionner chez leurs voisins... et continuer à utiliser du matériel déjà acheté -DJI pourrait potentiellement bloquer à distance l'usage dans certaines zones. Rappelons également qu'après l'affaire Huawei,, certains ayant à l'époque accusé le président américain de créer un prétexte pour poursuivre sa guerre commerciale avec la Chine, et que les preuves manquaient pour appuyer de telles décision. Il semble désormais que sur ce sujet précis, l'histoire lui donne (du moins en partie) raison.