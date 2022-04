La détection d'obstacle avant et arrière sur le DJI Mini 3 Pro ?

Quelques clichés et caractéristiques techniques du prochain drone compact de DJI ont été dévoilés en amont de sa présentation officielle.



Le prochain drone d'entrée de gamme de DJI prendrait le nom de Mini 3 Pro, conserverait un poids sous les 250 grammes lui permettant de ne pas nécessiter d'enregistrement auprès des autorités, et réussirait le tour de force de proposer d'intéressantes améliorations tout en maintenant ce poids limite.







Le gimbal mobile sur 3 axes embarquera un objectif 24 mm nettement amélioré ouvrant à f//1,7 là où son prédécesseur se limitait à f/2,8, ce qui devrait impliquer des performances en hausse en basse lumière, devrait être capable d'offrir des vidéos verticales pour le partage sur les réseaux sociaux, et s'appuierait sur une batterie de 2 453 mAh (au lieu de 2 250 mAh pour la génération précédente).



Le DJI Mini 3 Pro disposerait également de capteurs de détection d'obstacles à l'avant comme à l'arrière, en sus de ceux orientés vers le bas qui étaient déjà disponibles sur les deux générations précédentes, ce qui permettrait à ce nouveau modèle d'offrir d'intéressantes (et rassurantes) fonctionnalités réservées habituellement aux modèles plus haut de gamme de la firme. Nous ne devrions pas avoir à attendre plus de quelques semaines pour découvrir la fiche technique complète de ce drone qui pourrait intéresser de nombreux utilisateurs (si son tarif reste contenu).

