Cartes immersives, recherche multiple, Pixel 7/Watch/Tablet : résumé de la Google I/O

Cartes immersives

Immersive View

Recherche multiple

Pomme-F

Appels vidéos améliorés

Publicités personnalisées

My Ad Center

Google Wallet

Apps pour tablettes

Prise en charge de Matter

Pixel 6a et Pixel 7

Google Pixel Watch et Pixel Tablet

D'ailleurs,seront -pour certaines- compatibles macOS et iOS.bien connu des utilisateurs pour se balader à 360° dans les rues d'une grande partie de la planète. Avec, le géant californien tente de rivaliser avec les technologies d'Apple, en proposant uneEn fait, Google ne se contente pas de modéliser les bâtiments, comme le fait Apple, maisdans les bâtiments. La vidéo de démonstration est saisissante de réalisme, mais la fonctionnalité se limitera à quelques grandes villes (rien en France) pour commencer.Google reste avant tout un moteur de recherche, mais pas question de se reposer sur ses acquis.: par exemple, si vous prenez un produit en photo et que vous lui dites "Près de moi", Google va tenter de trouver des restaurants ou des boutiques qui le proposent près de vous., une sorte de recherche magique où tout devient possible y compris à partir d'une simple photo. Evidemment, ce n'est pas qu'une question marketing, Google utilisant son IA pour utiliser tous les éléments descriptifs (couleur, odeur, goût, forme...).Dans Google Chat, Google va proposer aux développeurs ded'Apple. On devrait en savoir plus cette semaine...Autre nouveauté, l'arrivée d'unavec un changement de luminosité dynamique durant l'appel. Enfin, Google sera capable de réaliser un résumé écrit de la conversation à l'issue de l'appel.Pour répondre à la demande croissante du contrôle des données personnelles,. Il sera possible de désactiver la recherche personnalisée, notamment basée sur la localisation ou ses intérêts. Il sera également possible de contrôler certains contenus, pour éviter de se voir proposer certaines marchandises, comme l'alcool ou le tabac.. L'app nouvellement arrivée dans Android 13 permet de stocker ses moyens de paiement, ses tickets de métro, cartes d'identité, certificats Covid... Bref, exactement comme sur iOS., ces cartes qui permettent de générer des numéros temporaires histoire d'éviter la fraude.Bien conscient de ne pas être au niveau d'iPadOS,, avec des écrans plus larges, des UI adaptées et une interface un peu plus avenante. L'éditeur va également aider certains développer à créer des programmes plus en phase avec ce qu'on peut attendre d'une app pour tablette., dont Apple, Google, Samsung, Amazon et d'autres ont ratifié les spécifications. Android 13, qui sortira cette année, pourra prendre en charge nativement le protocole, ce qui permet au passage d'améliorer le volet multiplateforme de la gestion de ces objets.C'était la surprise du chef : en plus du software, Google a également annoncé un Pixel 6a, un appareil milieu de gamme, mais avec écran OLED, capteur d'empreinte sous l'écran (coucou Apple) et une puce Google Tensor. Il offrira 6Go de RAM et 128Go de stockage, ainsi qu'un appareil photo de 12MO sur 2 angles (GA et UGA), le tout pour 449$, et une disponibilité cet été. Google promet 3 ans de MAJ Android... ce qui est assez peu par rapport à Apple. Quant au Pixel 7, il n'a été qu'évoqué, tout comme les Pixel Buds Pro, qui seront totalement dévoilés ces prochains mois.Cette fois c'est officiel,Elle tourne sur une version custom d'Android WearOS avec tous les services Google intégrés.Mais là encore, il faudra se contenter de quelques détails sur l'objet, qui ne sortira pas avant la fin de l'année. Même chose pour la Pixel Tablet, commercialisée en... 2023 ! Google a certainement voulu devancer un peu les fuites de ces dernières semaines, mais les produits ne semblent clairement pas prêts.