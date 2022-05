Ce photographe retrouve pour 10 000 dollars de matériel grâce à ses AirTags

Par ici notre test des AirTags !

C'est en effet l'histoire de Graham Tait, un photographe australien résident à Sydney qui s'est fait dérober son matériel d'une valeur de plus de 10 000 dollars.Le monsieur a précisé que sa voiture -garée sur le parking d'un hôtel- avait été forcée et le matériel -portefeuille + appareil photo + ordinateur + GoPro- soustrait en bonne et due forme. Mais heureusement les sacs étaient dotés de deux AirTags , qui ont. La police a puLa première tendant à des utilisations abusives pour traquer ou harceler des victimes a d'ailleurs amené Apple à ajouter des fonctions de sécurité supplémentaires. Et dernièrement , plusieurs AirTags semblent victimes d'un bug, envoyant des fausses alertes de suivi !