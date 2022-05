VE : la barre des 60 000 bornes de charge a été franchie ! + 55 % en un an !

La stations de Montélimar Ouest (ci-dessus), souvent encombrée, passe enfin de 4 à 6 bornes. Mais au moment de la prise de cette photo, 2 des 4 bornes en fonctionnement étaient en panne... Sur l'A7, il s'agit pourtant d'un point névralgique entre Lyon et Marseille. En pratique, il faudrait ici une vingtaine de bornes pour satisfaire la demande de ces prochaines années.

En effet, depuis le début de l’année,-une station peut contenir entre 1 et une vingtaine de bornes pour les mieux équipées. Depuis un an, c'est donc une croissance très honorable de +55% enregistrée dans le pays, qui commence à bien se positionner en Europe.En moyenne,, car la typologie des bornes diffère largement en fonction des zones et des besoins. Il suffit d'ailleurs de se rendre en centre urbain pour constater que les rares bornes sont désormais souvent occupées, ce qui n'est pas difficile car leur nombre dépasse rarement les 2 points de charge par emplacement.Il y a également une(ci-dessus). Les bretons et les jurassiens pestent souvent sur les forums devant le manque d'équipement -et ils ont raison. Même chose côté puissance, où. Avec du monophasé 7kW (un bon tiers des bornes), il faut une dizaine d'heures pour charger une Tesla Grande Autonomie et tout de même encore 7H en 11kW (plus de la moitié des bornes)., est donc encore loin d'être atteinte, sachant que l'immense majorité de ces stations sont lentes, et favorisent donc très peu le tournus des véhicules. Les prochaines vacances qui s'annoncent risquent d'ailleurs de voir les files d'attente se multiplier sur autoroute :Enfin, ce que: aujourd'hui, il est très difficile de savoir combien va coûter und'électron, car les bornes n'affichent jamais les tarifs en temps réel !Sans parler de la problématique des badges, ou du paiement en CB, souvent absent -ou qui nécessite l'ouverture d'un site ou d'une app, ce qui rallonge encore l'occupation des bornes.