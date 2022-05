Des Model 3 aux SuperCharger : l'explosion des prix chez Tesla

En Suisse, la Model 3 est encore proposée autour de 45000€ (45 990CHF) mais cela s'explique par une TVA à seulement 8%

d'entrée de gamme

Par ici notre test de la Tesla Model 3 2022 60kWh !

Par ici notre test de la Tesla Model 3 2021 82kWh !

Mais avec la crise des puces, la guerre en Ukraine et l'inflation galopante, Tesla a fini par augmenter drastiquement ses prix.(que nous avions testée ci-dessous), est désormais proposé à plus de 50 000€. Le modèle Grande Autonomie (que nous avec testé l'été dernier) passe lui àCeux qui ont acheté une Tesla en 2020/2021 peuvent se réjouir : même d'occasion, ils peuvent désormais vendre leur véhicule plus chers qu'ils ne l'ont acheté ! Mais pour les autres,L'augmentation des prix touche aussi les SuperChargers, autrefois argument massue de la marque, mais qui perdent petit à petit en compétitivité. En effet,il n'y a encore pas si longtemps. Désormais, avec un abonnement (17,99€), le tarif chez Ionity (35cts/mn, bientôt au kWh) devient nettement plus intéressant, surtout que les bornes de ce concurrent direct sont placés sur les aires d'autoroutes et compte désormais autant de stations sur le territoire français que de SuperChargers.Pas forcément. Même à plus de 50 000€, on l'a vu ci-dessous, la berlinerivalise toujours avec la concurrence, qui propose souvent moins de technologies et d'autonomie pour un prix équivalent. Quant aux bornes de recharge, les Tesla peuvent se recharger partout, l'accès aux SuperChargers -même plus chers- reste donc malgré tout un bonus intéressant. Pour autant,