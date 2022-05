Android Auto va s'adapter à tous les ratios d'écrans embarqués

zone

Il y a trois fonctionnalités principales auxquelles les conducteurs accordent la priorité dans leur voiture : la navigation, les médias et la communication

Si, ce n'est pas le cas de tout le monde : Ford, Renault et même Tesla (dans les Model S et X) ont préféré une approche verticale, ce qui n'est pas dénué de sens pour le GPS mais un peu moins pratique pour y caler des widgets., mais les constructeurs font parfois des choix étranges. Chez Ford par exemple, on a décidé de garder unepour CarPlay, qui apparait alors un peu comme une verrue au milieu de l'écran :, Renault a adopté la disposition portrait, bien plus jolie, tout en conservant ses menus en haut et en bas. Il faut avouer que c'est bien plus réussi :Conscient que son système n'est pas toujours assez souple,. A la Google I/O, le géant a donc annoncé de nouvelles dispositions de ses widgets en fonction du moniteur hôte, comme vous pouvez le voir ci-dessous.a déclaré l'éditeur., même si l'arrivée des GPS tiers a pris un certain temps. Google va encore plus loin : l'utilisateur pourra personnaliser lui-même le positionnement des différentes fenêtres, un bon point.