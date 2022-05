CarPlay chez Tesla : la bidouille fonctionne via Android, mais reste alambiquée

Par ici notre test de la Tesla Model 3 2022 60kWh !

Si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à notre chaine YouTube et à souscrire un abonnement VIP ! Cela nous permettra d'en faire d'autres !

Par ici notre test de la Tesla Model 3 2021 82kWh !

Comme nous l'avions encore vu dans notre test de la Model 3 2022 (ci-dessous),, notamment lors de la fermeture de certains axes, pour contourner les embouteillages ou parfois, simplement pour les directions -il suffit de se rendre dans des grands centres urbains, comme Naples, pour constater ses lacunes.Outre Google, d'autres regrettent, ChargePoint ou ABRP. Finalement, et malgré la mauvaise foi de certains clients sur les réseaux sociaux, l'absence de CarPlay peut largement irriter les habitués de ce système, qu'Elon Musk semble avoir définitivement mis de côté. Il faut dire que-débauchage d'ingénieurs, rachat manqué et une culture d'entreprise bien différente.avait déjà réalisé un premier jet de son système, désormais en beta, et qui utilise un Raspberry Pi , faisant office de récepteur CarPlay, pour ensuite renvoyer le signal à la voiture via le navigateur, qui devra se connecter à un hotspot WiFi bien spécifique pour afficher la fameuse page web, chargée de gérer les interactions., mais ça marche, y compris quand la voiture est en route, avec le son et l'écran tactile opérationnel.est gratuit sur Github mais nécessite tout de même pas mal de matériel, comme un Model 4G avec point d'accès WiFi, des câbles, un système d'alimentation (via l'USB de la voiture par exemple). En pratique, comme vous pouvez le voir ci-dessus, l'ensemble est quand-même assez lent,Bref, à réserver aux geeks inconditionnels de CarPlay !