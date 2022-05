Voiture électrique : le succès de la prise européenne Combo CCS

Tesla utilisait jusque là un connecteur Type 2 spécifique en Europe et un connecteur 100% propriétaire aux USA.

tout-CCS

Les SuperChargers V2 de Tesla offrent encore les 2 prises, par souci de rétrocompatibilité. Les v3 n'offrent que du CCS (en Europe).

rétro-fit

... les exemples ne manquent pas et il n'est pas rare de voir plusieurs standards cohabiter. On pourrait également citer, ce qui oblige à utiliser plusieurs adaptateurs en voyage.Heureusement, certains finissent par s'imposer mondialement, c'est le cas l'USB, le HDMI, l'allume-cigare (on ne rit pas) ou encore le Qi pour la charge sans-fil (même si Apple tente de se le réapproprier avec le MagSafe...). En Europe,et connecteurs de bornes, ce qui n'était pas gagné lorsqu'on observe l'état actuel du marché :En pratique,: en dehors de l'Europe, on le retrouve aussi en Amérique du Sud, Afrique, Australie et la prise a tendance à être adoptée en priorité dans les marchés émergeants. Reste le Japon, qui compte encore beaucoup de ChaDeMo, la Chine et son GB/T, et surtout les USA/Canada avec le Type 1 et CCS Type 1. On est donc encore loin, très loin, de l'uniformisation des prises !: avec ses bornes de recharge propriétaires, le constructeur pouvait jusque là s'affranchir des normes locales. Mais en Europe, Elon Musk a été rattrapé par les réalités du marché et, les autres véhicules (S/X) nécessitant un adaptateur. A l'usage, cela permet à tous les propriétaires de Tesla d'utiliser les bornes des concurrents (Ionity, Fastned, Total...) de façon transparente et aussi à Tesla d'ouvrir facilement ses chargeurs à la concurrence, comme c'est le cas depuis fin 2021., mais cela commence à poser problème. Les concurrents se développent largement et utilisent le standard CCS Type 1. Il existe bien un adaptateur pour les Tesla, mais cela rajoute une contrainte pour les propriétaires. Pire,Dans une récente interview , le patron de Tesla a enfin déclaré que ses bornes américaines adopteront bientôt le CCS Type 1... en plus de la prise actuelle, comme elle l'a fait en Europe, avant de basculer vers le. En revanche, les véhicules de Mister Musk ne semblent pas encore prêt à adopter ce connecteur désormais standard...Reste enfin la question: importer un véhicule de Chine, du Japon ou des USA vers l'Europe est déjà problématique : il faut passer par des adaptateurs ou effectuer un, ce qui n'est pas toujours faisable. Heureusement, on change moins souvent de continent avec sa voiture qu'avec son iPhone , mais avons que c'est un peu dommage.