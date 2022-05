AirTag : bientôt une première loi pour pénaliser les abus ?

Localiser

d'installer sciemment un dispositif de suivi ou une application sur le bien d'une autre personne sans le consentement de cette dernière

Par ici notre test des AirTags !

Si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à notre chaine YouTube et à souscrire un abonnement VIP ! Cela nous permettra d'en faire d'autres !

Pour autant ce phénomène n’est pas propre à Cupertino -même si la firme pourrait être davantage lésée en raison des meilleures performances du réseau- et touche les autres systèmes comme Tile Face à cette recrudescence, certains états américains travaillent sur des projets de loi, comme c’est le cas de l' Ohio , et ce, afin d'essayer de pénaliser l'utilisation des balises pour suivre les personnes sans leur autorisation. Dénommé HB672, le texte vise àNéanmoins, il serait tout à fait possible de, notamment au regard du but poursuivi (si le but était de dérober un véhicule par exemple) ou certaines conséquences : par exemple le harcèlement, les coups et blessures, la destruction ou le vol.