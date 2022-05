Un utilisateur serait géolocalisé 376 fois par jour en Europe

real-time bidding

Le RTB suit et partage ce que les gens voient en ligne et leur emplacement 294 milliards de fois aux États-Unis et 197 milliards de fois en Europe chaque jour.

type de publicité programmatique qui repose sur la mise aux enchères de chaque impression de manière indépendante

Voilà qui devrait relancer la polémique ! En effet, une récente étude publiée paravance des chiffres plutôt effrayants.Dans son rapport , l'(un groupe de défense des libertés civiles) entendD’après lui, ce seraitqui serait le plus grand fautif. Ce dernier utiliserait un processus appelé(RTB) pour récupérer le plus de données, bien loin devant les autres.Précisons que selon la Cnil, leest un. Ainsi lorsqu’un utilisateur consulte une page web avec un espace publicitaire, celui-ci est mis aux enchères à un ensemble d'acheteurs potentiels.Bien que. Ils peuvent ainsi les croiser avec un éventuel profil publicitaire pour évaluer l’intérêt d’afficher une publicité en particulier et donc déterminer le prix qu’ils sont éventuellement prêts à payer. En définitive, le publicitaire avec l’enchère la plus haute emporte la mise et peut donc afficher sa publicité.