La DeLorean de 2022 n'a plus grand chose à voir avec la DMC-12

{"id":"782ab71114","images":[{"id":"9ba94c4578","fullName":"9ba94c4578_dal500037-1-scaled.webp","description":""},{"id":"18dbf6ab0e","fullName":"18dbf6ab0e_dal500022-scaled.webp","description":""},{"id":"d1b00f9e92","fullName":"d1b00f9e92_dal500033-scaled.webp","description":""},{"id":"0cad42b6e0","fullName":"0cad42b6e0_dal500032-scaled.webp","description":""},{"id":"e9383ebb08","fullName":"e9383ebb08_dal500034-scaled.webp","description":""}]}

. Généralement, lorsqu'on s'inspire d'une icône, les designers tentent de rappeler quelques lignes de l'originale, mais pas cette fois : le néo-rétro n'était peut-être pas au programme de ceComme vous pouvez le voir, il s'agit d'un, des dimensions assez classiques dans les sportives électriques nécessitant de caser un gros pack de batteries -comme la Taycan ou l'E-Tron GT. On remarquera, reprise de la DMC-12, mais qui n'a rien de pratique et réduit largement la visibilité arrière.Sous le plancher, on retrouve une-pas génial, donc. Mercedes fait plus de 700Km avec un tel pack d'accumulateurs ! Il faut dire que le Cx (le coefficient de trainée) n'est que de 0,23, contre 0,2 pour les meilleures électriques actuelles, comme l'EQS et on ne connait pas non plus le poids de l'enfin. Enfin,h, et le 0 à 100Km/h autour de 3 secondes -c'est bien, mais pas incroyable, la Model S Plaid est à 2,1s ! Les mauvaises langues dirons qu'elle s'inspire du fameux V6 PRV (Peugeot-Renault-Volvo) bien poussif de la DMC-12 -ici, on ne connait pas la puissance ni l'origine de ce moteur électrique.Du côté des écrans, on aperçoit, mais aucune info n'a été donnée sur le système embarqué, qui semble de conception maison -ça ne ressemble pas à de l'Android Automotive, et aucun signe de CarPlay pour le moment. La dalle centrale semble également assez petite au regard des standards actuels -je dirais une douzaine de pouces, tout au mieux.D'autres modèles pourraient suivre, on parle d'un SUV, de l'hydrogène et même d'un... V8.