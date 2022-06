Lightyear 0 : la voiture électrique (trop) parfaite ? (toit solaire, légère, petite batterie...)

510

Avec le temps, nous sommes devenus un peu méfiants sur les annonces autour des performances et des batteries, surtout lorsqu'elles se montrent un peu trop optimistes. Par exemple ici,, là où Tesla n'en fait que. Pour expliquer ce chiffre, le constructeur annonce une excellente aérodynamique avec un Cx de 0.19 (meilleur que l'EQS) et un poids contenu de 1575Kg -contre 1760 chez Tesla.effectuer un trajet sur autoroute de plus de 560Km, là encore, devant l'EQS (qui détenait le record jusque là). Aucun chiffre n'est donné à 120 ou à 130, cependant.Rien n'est impossible, mais les performances du toit solaire (5m2) me semblent encore plus optimistes.. Peut-être que dans les pays du sud, avec une bonne exposition, on peut générer 500 à 1000W en plein soleil durant l'été, mais ça ne fait jamais que 0,5k à 1KWh toutes les heures dans le meilleur des cas (soit moins d'une dizaine par jour). C'est environ 3 à 5 fois moins bien qu'une prise électrique 16A. Et je ne vous parle pas de l'hiver ou des périodes plus nuageuses...A ce prix, on aurait aussi aimé des performances un peu exceptionnelles, mais encore une fois, c'est la sobriété qui prime. Malgré les 4 moteurs (un par roue) :Lightyear n'est pas très loquace sur la connectivité, on sait juste que. On imagine que CarPlay et Android Auto seront de la partie, mais (a priori) pas de trace d'Android Automotive, ce qui éviterait à un jeune constructeur de réincenter la roue.Le prix de l'exclusivité, sans doute, mais manifestement, la sobriété coûte cher !