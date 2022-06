Google Maps va bien estimer les coûts de péages des trajets

Apparemment, Google Maps va bénéficier d'une nouvelle fonctionnalité sur iOS et Android, qui estime le coût des péages pour un itinéraire choisi. Cette dernière s'affichera au début lorsque l'application va proposer plusieurs itinéraires. Jusqu'à présent, elle précise seulement quand ces derniers sont soumis à péage ou pas ; mais dans un proche avenir, elle pourra indiquer le nombre de péages, le prix, les modalités de paiement (avec abonnement, badge ou Fast) et même les variations de prix en fonction du jour. Différentes options seront d'ailleurs disponibles dans les paramètres de l'application. Pour le moment ces options sont réservées à certains pays (États-Unis, en Inde, au Japon et en Indonésie) mais devraient être déployées dans un proche avenir.