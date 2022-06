VE : Hyundai Ioniq 6, bonus écologique, MG4, Fikser, Parking et Dodge eMuscle

Nous avons une grande ambition qui est d'accélérer la transition du véhicule thermique vers le véhicule électrique. Il faut accompagner nos compatriotes. Beaucoup d'entre eux ne peuvent absolument pas se payer un véhicule électrique

avec des livraisons au détail en France prévues pour avril 2023.

Dès le lancement, les propriétaires de Fisker à travers la France bénéficieront d’un service de conciergerie dispensé par des techniciens mobiles Fisker formés, en tirant parti d’un réseau existant de fournisseurs de services avec des emplacements sélectionnés et certifiés, stratégiquement placés dans tout le pays.

mettre à jour sa batterie

: malgré son look futuriste, son système intégré n'est pas très moderne, la gestion des trajets est inexistante et la consommation est bien trop élevée sur autoroute. Pour autant,, surtout face à Tesla.: architecture 800 V, elle puisera aussi dans les motorisations de la Ioniq 5 (170 ch / 58 kWh ou 218 ch / 77 kWh et le gros bloc 306 ch / 77 (73 ?) kWh), mais espérons que l'autonomie (entre 380 et 480 km) soit en hausse, notamment grâce à une forme plus aérodynamique., avec son double écran de 12". Attendue pour fin 2022, elle pourrait séduire ceux qui ont préféré l'EV6 de Kia, sa cousine, dont on retrouve d'ailleurs ici quelques traits. La fiche technique complète du véhicule sera disponible d'ici quelques semaines,Cette fois c'est officiel :Voilà qui tombe bien, alors que l'attente sur les véhicules neufs est pratiquement d'un an sur de nombreux modèles !Alors que Paris tente chaque jour de faire fuir les véhicules de la capitale, voilà que David Belliard (EELV), l’adjoint aux transports de la Ville de Paris, présente à la presse... un parking (sous le parvis de l’église de la Madeleine) ! Très fier, l'intéressé évoqueC'est du jamais vu ! Les puissances sont de 7 à 22kW AC et l'investissement a nécessité 2,7 millions d'euros. Un modèle à suivre, selon l'adjoint, qui évoque la fin du thermique dans 10 ans... d'ici là, il n'y aura peut-être plus de voiture du tout à Paris !Le constructeur prévoir d’ouvrir des points de vente à Paris au premier semestre 2023 et. Avec des prix défiant toute concurrence et une autonomie avoisinant les 450Km WLTP, les constructeurs européens ont du souci à se faire ! Il faut dire qu'MG apporte beaucoup de soin à se autos, et offre un système intégré bien plus moderne que ses homologues de chez Stellantis.Avec une longueur de 4,29m, elle offre la possibilité depour obtenir une plus grande capacité après achat ! Elle embarque des moteurs ded'autonomie respectivement. Le 0 à 100 est abattu en 8s (pas mal) et cette MG4 devrait arriver en France en fin d'année.Enfin, on termine avec, première de la marque, mais qui pourrait reprendre les technologies du groupe Stellantis. Pour l'heure, aucune info n'a filtré, mais elle pourrait ainsi devancer la Mustang (la vraie) et la Camaro sur le segment des coupés fastback dopés aux kilowattheures... On parle d'une