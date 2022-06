Tesla, Ionity, Total, Fastned, Electra, Vinci... plein de chargeurs rapides avant l'été !

Dans quelques jours, une nouvelle station de recharge #électrique sera mise en service sur l'aire de St Rambert Est sur l'@A7Trafic entre Marseille et Lyon. Cette innovation permet de déployer 4 points de charge supplémentaires pour l'été, la période la plus dense de l'année !

Incroyable, juste avant les vacances, les opérateurs ont littéralement mis le Turbo !On a pu le constater sur de nombreuses aires, notamment dans le Sud de la France, qui vont voir affluer un grand nombre de touristes ce week-end. Mais est-ce vraiment suffisant ?. En France, près de 1 500 Superchargeurs répartis dans plus de 120 stations seront accessibles cet été. Le réseau Superchargeur hexagonal a augmenté sa capacité de 50% en un an.à Avignon (84), Blagnac (31), Brest (29), Châtellerault (86), Metz Sud (57), Montpellier (34), Neuville en Ferrain (59), Poitiers Sud (86), Saint Julien en Genevois (74), Saint Quentin (02) et Tournus (71). D’autres ouvertures auront lieu dans les prochaines semaines, nous précise la marqueDu côtéauprès de Eurazeo, qui mène ce tour, RGREEN Invest, RIVE Private Investment, Serena, le Groupe Chopard, Groupe SNCF (574 Invest) et RATP Capital Innovation. Elle prévoitet veut changer en profondeur le système de recharge actuel avec un parcours client nettement simplifié.Actuellement, 3 500 recharges sont réalisées en moyenne chaque mois dans les stations Electra, avec une prévision de 20 000 par mois en moyenne d'ici la fin de l'année 2022.Egalement spécialiste des zones commerciales ou périurbaines,(2 points de charge) et 1 borne 150kW (2 points de charge) L'opérateur troque également ses stalles EvBox, pour des Alpitronic, réputées bien plus fiables.Les autres opérateurs ne sont pas en reste.tandis queet en plus grande quantité. Dernière stations en date, sur l'A6, aire de Beaune-Tailly, dans le sens Nord-Sud avec 6 bornes 175kW et 2 de 50kW. Cela change des 2 bornes 175 habituellement proposées (et qui ne délivrent que rarement la puissance promise).Même Vinci s'y met enpour gonfler un peu les capacités de certaines aires situées sur les grands axes de l'été !Signalons aussi la. Vous êtes nombreux à avoir vu des bornes fleurir un peu partout en France, même si toutes ne sont pas encore opérationnelles. Là encore, la puissance grimpe à 150kW, de quoi charger entièrement sa voiture pendant une petite demi-heure de courses.Bref, la mayonnaise semble enfin prendre et. Evidemment, on ne manquera pas de vous faire remonter nos différents témoignages, notamment les jours de grands départ, on attend d'ailleurs vos commentaires également !