La première moto électrique de Ducati est pensée pour les courses de MotoE (150 ch/225 kg)

pour le moment, les défis les plus importants dans ce domaine restent ceux liés à la taille, au poids, à l'autonomie des batteries et à la disponibilité des réseaux de charge

Ducati a fait vibrer (dans tous les sens du terme) les amateurs de moto (dont votre serviteur se remémorant avec nostalgie la sonorité envoûtante d'une 888 ou d'une 916 avec un double échappement Termignoni) et entend démontrer son savoir faire, y compris sans V2 ou V4 dans le châssis. La V21L sera donc la moto officielle du championnat MotoE pour la période 2023/2026., pourra être rechargée à 80% en 45 minutes.Evidemment,(la Desmosedici GP dispose d'un V4 développant environ 290 chevaux pour un poids à sec de 157 kg, et une vitesse de pointe dépassant les 355 km/h), mais la V21L pourra tout de même tenir les 7 tours d'une course de MotoE et atteindre les 275 km/h en pointe. Selon Vincenzo De Silva, chapeautant la division recherche et développement de Ducati,. La V21L étant bien évidemment un magnifique laboratoire et la marque s'appuiera sur l'expérience engrangée pour produire la première Ducati électrique qui sera lâchée sur la route.