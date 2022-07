AirTag : une actrice d'Altered Carbon traquée à son insu à Disneyland

La petite balise blanche d' Apple n'en finit pas de se faire remarquer et d'être -malheureusement- détourné de son utilisation première.Sur son compte, la jeune femme fait part de samais elle souligne surtout le système d'alerte de Cupertino, qui lui a permis de se rendre compte de la situation. En effet,. En revanche, elle ne précise pas si elle a trouvé ou non un AirTag dans ses affaires (et si elle entend porter plainte).Notons que cela était déjà arrivé à Walt Disney World en Floride. Mais dans ce cas là, aucun AirTag n'avait pu être trouvé, ce qui indique peut-être un AirTag fantômePour rappel,. Par le passé, la firme californienne a apportéau fonctionnement de ses petites balises, afin de contrer les abus d'utilisation et les mesures de harcèlement.