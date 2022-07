Humane : une première vidéo évoque un produit toujours aussi mystérieux

réinventer l'informatique

Change Everything

La vidéo d'exactement une minute et sobrement intituléemontre une masse d'utilisateurs anonymes obnubilés par leurs smartphones et casques de réalité virtuelle d'où surgit une jeune femme attirée par une éclipse (reprenant le logo Humane), se protégeant de la lumière du soleil avec sa main, avant de s'apercevoir que le logo s'affiche désormais sur sa paume. Cela pourrait évoquerL'appareil à porter sur soi (certainement une sorte de projecteur) nécessiterait une interaction utilisateur minimale et s'appuierait sur un système de projection laser pour afficher des données sur n'importe quelle surface.Pour rappel, l(avec lesquelles il est possible d'interagir), permettant de consulter et de régler la température du thermostat, la date, une calculatrice, ou encore des informations de navigation. D'autres exemples sont tout aussi intéressants et se rapprochent plus de ce que l'on s'imagine de la réalité augmentée, comme des instructions pour faire la maintenance d'un moteur, ou pour réaliser une recette de cuisine.L'appareil évoqué en 2020 s'appuyait sur Android et embarquait également une puce Snapdragon 8xx et un modem 5G afin d'être autonome, offrait la possibilité de se connecter à un casque ou à des lunettes AR/VR, les capteurs nécessaires au suivi de la santé, une caméra avec stabilisation optique et angle de vue de 180°, une batterie externe à cacher sous les vêtements et qui utiliserait une fixation magnétique pour alimenter l'équipement à porter au dessus des vêtements, ainsi que des capteurs 3D (LiDAR et/ou temps de vol) permettant d'analyser les gestes aériens de la main et d'interagir avec l'interface du système, ou encore des microphones pour les requêtes vocales.(un des points négatifs de l'AR/VR), mais il faudra tout de même porter le système sur soi, ce qui peut également avoir un impact négatif sur l'adoption de la technologie. Reste à savoir ce que nous mijote exactement Humane, et si ces belles promesses se retrouveront dans un produit concret dans les mois ou années qui viennent.