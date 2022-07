iOS 15.6 supprime l'icône de la batterie de l'AirTag dans Localiser

Dans les versions précédentes d'iOS, on pouvait se rendre dans l'app > Objets > Nom de l'Objet pour accéder à un sous menu comportant la géolocalisation et différentes options (Emettre un son, Localiser, Notification).On trouvait également une petite icône de batterie, similaire à celle de l' iPhone ou de l 'iPad juste sous le nom (en cliquant dessus on peut d'ailleurs accéder auet à ladu programme installé). Cette dernière était assez sommaire, sans indication de pourcentage mais plus ou moins grisée en fonction du niveau. Pour les premiers AirTags achetés dont l'autonomie commence à faiblir, celle-ci s'affiche même enApparemment, le pictogramme a également été supprimé de l'application Localiser dans les dernières mises à jour de macOS Monterey 12.5 et watchOS 8.7. Autre. Il ne reste aux utilisateurs que l'avertissement faible autonomie qui apparait sous forme de bannière en haut de l'écran.