Les "vieux" boutons toujours meilleurs que les écrans dans les voitures, selon une étude

La nouvelle Megane E-Tech propose les deux : boutons et tactiles

En fait, les raisons sont multiples : si cela a permis de réduire les coûts et le SAV (moins d'éléments mécaniques, moins de fils...),: imaginez l'écran d'une Tesla avec des boutons physiques (ou chaque option de votre GPS), le tableau de bord ressemblerait à une calculatrice géante !: 2 écrans pour ouvrir la boite à gants chez Tesla, des options de climatisation désormais cachées dans un sous-menu chez la plupart des constructeurs et parfois de simples réglages de conduite planqués dans une succession d'interfaces... L'ergonomie reste un point central en volant.Une étude réalisée par une équipe suédoise a voulu(2005). L'idée ? Générer une succession d'actions en roulant et comparer les temps d'exécution.Si l'on peut toujours arguer que la connaissance des interfaces des constructeurs varient d'un individu à l'autre, le résultat est sans appel :Les temps d'exécution varient parfois d'un facteur 5 pour la même commande, ce qui a de quoi faire réfléchir en terme de sécurité...Mais attention à ne pas tirer de conclusion trop rapidement :. C'est le cas par exemple sur la Dacia Sandero ou le Volvo C40, qui se positionnent juste derrière le V70. C'est beaucoup plus compliqué pour BMW ou Volkswagen (ce que l'on dénonce souvent dans nos vidéos), avec leurs interfaces complexes et fouillies., qui a mis environ quatre fois plus de temps à réaliser les commandes que le Volvo. En revanche, Tesla ne fait pas de miracle face à Mercedes ou Hyundai, tous étant dans le milieu du classement.Evidemment, les tests ont été réalisées sur des fonctions de base, ce qui impose un certain nivellement :. D'ailleurs, les assistants ne se sont pas montrés particulièrement efficaces dans l'études : il a fallu parfois 1,3Km pour effectuer la même tache qu'avec un bouton, sur seulement 300m !, mais il serait souhaitable que les fonctions de base (climatisation, volume sonore, warning, dégivrage, antibrouillards...) restent accessiblent facilement, que ce soit en tactile ou avec de vrais boutons physiques. A ce petit jeu, la nouvelle Megane E-Tech (test longue durée à venir) s'en sort par exemple plutôt bien !