Partir en vacances en Megane électrique, galère ou pas ? Notre essai longue durée !

Par ici notre essai longue durée de la Megane E-Tech 2022 !

Deux ans plus tard, on a enfin des bornes rapides un peu partout, et, une voiture à vocation familiale et dont l'autonomie est nettement supérieure ! Outre la partie électrique, dans cet essai complet, on reviendra sur, l'app mobile... Bref, tout ce qu'il faut savoir pour faire de cette Megane électrique la seule voiture du foyer !