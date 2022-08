VE : un bateau Polestar, 400Km en e208, Mercedes EQG, Skoda Vision 7S, Tesla, Mini...

Like

. Avec la nouvelle finition, Peugeot fait grossir la batterie (52 vs 50kWh), ce qui permet d'afficher 400Km WLTP -soit 200Km sur autoroute, comme la Zoe. Le moteur reste à 100kW, une mauvaise nouvelle car il est peu efficient (on dépasse les 24kWh/100 à 130Km/h contre 16/17 pour une Tesla Model 3). Cette version d'entrée de gamme est bien équipée (clim automatique, écran de 7", reconnaissance des panneaux) mais l'on espère que le constructeur proposera aussi cette batterie sur le reste de la gamme, qui n'évolue pas pour l'instant.pour faire de la ville et s'autoriser quelques sorties le week-end.Il s'agira d'un pack de haute densité (+20/40%), développé par Sila Nanotechnologies. La capacité tournera autour de 100kWh (ce qui reste moyen pour un gros 4x4) mais pour un poids de seulement 495kg (600 kg sur une Model S 100kWh par exemple). Quant à l'autonomie, Mercedes ne se livre à aucun chiffre, mais avec une consommation autour de 30kWh/100Km (la moyenne pour ce type d'engin), ce gros bébé ne devrait pas dépasser les 300Km sur autoroute ou en mode 4x4.Ce gros SUV 7 places est très attendu, car actuellement, seul l'EQB de Mercedes remplit ce segment de marché -et il n'est pas donné ! Evidemment,, qui héberge déjà l'Enyaq, l'ID.4 et l'Audi Q4, en espérant que l'autonomie soit un peu meilleure que ces modèles dont la consommation reste nettement plus élevée qu'un Model Y de Tesla -lui aussi prévu pour 7 places très bientôt. En attendant le concept, Skoda nous offre une petite esquisse... rendez-vous le 30 août !Toujours sous forme de concept,. Présentée à la Gamescom, cette petite citadine reprend les couleurs de Piktachu lorsqu'on active leet la petite tête jaune apparait alors au centre de l'écran. La nouveauté, c'est la possibilité de. Peu de chance que la filiale de BMW pousse le vice jusqu'à en faire une version commerciale, mais sachez que chez Honda, on peut déjà brancher une console en HDMI sur la Honda e et utiliser l'écran interne de la voiture !. Cette société suédoise fondée en 2014 profitera des technologies développées pour la voiture afin d'intégrer ses packs de batterie et sa motorisation dans ses prochains navires. Ces derniers devraient d'ailleurs utiliser des foils, ces petits éléments situés sous l'embarcation, permettant de s'élever à la surface de l'eau tout en minimisant les frottements. L'intérêt est évidemment d'optimiser l'autonomie, problème récurrent et encore plus présent sur les bateaux, très gourmands en énergie.. Enfin, avec plus de 3000H d'utilisation sans maintenance, les bateaux électriques miment ainsi des besoins en entretien des voitures électriques, bien moins demandeuses que leur équivalent thermique.Enfin, dans sa dernière mise à jour, Tesla propose plusieurs améliorations, dont la possibilité de. Comme on l'avait vu dans notre test du Model Y 2022 (ci-dessous), Tesla affiche l'écran de la caméra située sur le côté du véhicule lorsque vous actionnez le clignotant (une idée reprise de chez Kia/Hyundai), mais l'image apparaissait un peu bas, rendant le système assez peu utile. Désormais, on peut le positionner en hauteur, et même à l'extrémité de l'écran !