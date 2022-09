BMW iX1 : un petit SUV puissant, cher et à l'autonomie limitée (mais avec charge gratuite !)

• Deux moteurs (313CV), 4 roues motrices

• 494Nm de couple

• 0 à 100 en 5,7s

Sur le même sujet :

Le constructeur reste toutefois un peu évasif sur les caractéristiques complètes et les finitions à venir, alors que l'on peut pourtant passer commande ! On a quand-même réussi à dénicher la capacité de la batterie (62,4 kWh), un peu faiblarde,. C'est peu vu le niveau de prix, comptez au maximum 250/280Km sur autoroute, soit un arrêt tous les 200/220Km chargé à 80%.En revanche,. Car à 55 000€, le blason coûte cher ! Alors certes, il s'agit sûrement d'une première version bien équipées (iDrvive 8, double-écrans incurvés, jantes 18", climatisation bi-zone, caméras...) mais l'on! En effet, un Model Y Propulsion est non seulement plus abordable (49 990€), mais offre aussi plus d'autonomie, pour une puissance légèrement inférieure et un bon niveau d'équipement de série.On termine par le volet électrique,-c'est bien, mais pas dingo- qui sera compensée par... un an de charge gratuite chez Ionity ! A l'heure du kilowattheure à presque 1€ sur autoroute, c'est plutôt intéressant !A noter qu'il existe une(écran panoramique tactile BMW Curved Display et son système de navigation connectée, la recharge sans fil par induction pour votre smartphone, l’accès confort, les projecteurs Advanced Full LED, la ligne xLine avec son design spécifique et ses jantes en alliage de 18’’)En dehors de l'autonomie un peu moyenne pour le prix (mais vous pourrez quand-même partir en vacances sans souci !),. Il conviendra aussi très bien à ceux qui habitent à la montagne ou dans des zones un peu compliquées, grâce à sa traction intégrale et sa garde au sol surélevée.