Une nouvelle Peugeot 308 électrique avec une autonomie indigne du segment !

Une autonomie décevante

• Moteur de 115 kW / 156 chevaux (260 Nm de couple)

• Batterie de 54 kWh (capacité brute), 51 kWh (nette)

• Autonomie : ~400 Km WLTP

Depuis ce matin, la presse automobile est unanime,, et très décevante face à la concurrence, surtout à niveau de prix !Regardez plutôt la fiche technique :A titre comparatif,, qui peine déjà à dépasser les 160Km à 130Km/h ! Sauf une grosse surprise sur les consos, n'espérez donc pasPour un véhicule de 2023, c'est assez décevant. A titre comparatif,et la Megane E-Tech (63kWh, 60kWh net brut) revendique 470km WLTP. La Born est même disponible avec un accumulateur de 77 kWh net (82kWh) offrant 550km WLTP à moins de 47 000€ !Alors que l'on attendait ici une toute nouvelle plateforme, il semble s'agir d'une simple mise à jour de l'architecture déjà présente depuis plusieurs années sur la e208, e2008 et DS3 Crossback E-Tense. Par exemple,, une des plus lentes du segment, ce qui laisse imaginer une charge à 80% en plus de 35mn. Et en charge accélérée (bornes de village/parking), la limite reste à 11kW, contre 22kW chez Renault.Si Peugeot annonce, d'autant qu'on ne connait pas les consos à haute vitesse -l'un des principaux défauts de l'e208/e2008. Un comble pour une voiture familiale en concurrence directe avec la Megane E-Tech, la Tesla Model 3, la Cupra Born, l'ID.3 ou encore les modèles coréens comme la Ioniq 5 ou l'EV6 de Kia, dont certains proposent un pack d'accumulateur autour de 80kWh (60 pour la Mégane et 58 chez Volkswagen/Cupra).Alors que, Stellantis semble avoir encore du mal à proposer des berlines électriques modernes, avec une autonomie convenable et une consommation réduite -sans parler de l'infodivertissement d'un autre temps.et qui devrait encore nous surprendre d'ici le Mondial de Paris, avec l'arrivée de la R5 et de la 4L, toutes deux électriques !