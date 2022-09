DJI chasse plus que jamais sur les terres de GoPro avec l'Osmo Action 3

sur ce segment. La nouvelle venue dispose d'ailleurs d'un écran tactile à l'avant comme à l'arrière (comme sur les GoPro Hero Black 9, 10 et désormais 11). L'Osmo Action 3 est compacte (70,5 x 44,2 x 32,8 millimètres pour 145 grammes sur la balance), propose un capteur 1/1,7 pouce, un écran avant 1,4 pouce 326 ppp en 320 x 320 pixels, un écran principal 2,25 pouces 326 ppp en 350 x 640 pixels, une étanchéité à 16 mètres (60 mètres avec le caisson), un angle de vue de 155°, des enregistrements montant en 4K à 120 images par seconde, et une autonomie atteignant 160 minutes.DJI équipe sa caméra d'un système de fixation rapide couplant élément magnétique et clip et un cadre de protection permettant d'opter rapidement pour une position verticale ou horizontale. Les amateurs de ce genre d'appareil seront intéressés d'apprendre que le constructeur a prévu un port USB-C permettant une charge rapide offrant 80% d'autonomie en 18 minutes. Les différents modes de stabilisations maison RockSteady 3.0, HorizonSteady sont évidemment de la partie, tout comme l'enregistrement audio en stéréo (avec possibilité de passer par des microphones externes), les commandes vocales et le mode webcam.