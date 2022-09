La GoPro Hero11 Black se décline en trois versions !

le plus grand angle jamais vu sur une GoPro

(pour un GP2 plus réactif et bienvenu),proposant sur cette Hero11 Black un élément 1/1,9 pouce capable d'offrir des enregistrements en 10 bits jusqu'en 5,3K à 60 images par seconde, ou 4K à 120 images par seconde, des définitions qui n'évoluent pas par rapport à la génération précédente mais les enregistrements devraient offrir de meilleurs résultats en faible éclairage. Le nouveau capteur serait ainsi capable de fournir des clichés de 27 mégapixels et une extraction d'image en 24,7 mégapixels à partir des vidéos (contre 23 mégapixels et 19,6 mégapixels pour la génération actuelle). Selon le constructeur, ce nouveau capteur permet également de réaliser des vidéos au format 8:7, offrant le plus grand champ de vision vertical jamais proposé sur une caméra GoPro.Sont aussi de la partie, le mode HyperView offrant, trois nouveaux préréglages de nuit en accéléré, ainsi que les technologies maison HyperSmooth 5.0 et TimeWarp 3.0 (fonctionnant désormais en 5,3K), De plus, l’abonnement GoPro vous permet d'obtenir une vidéo compilant automatiquement les meilleurs moments immédiatement après le transfert des images vers le cloud. Autre nouveauté importante, la GoPro Hero11 Black se décline cette année en trois versions,(rappelant les Session)