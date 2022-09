R5 Turbo 3E : une R5 de course électrique !

1500 Kg, batteries comprises !

Evidemment,mais pas seulement en matière de design ! Déjà, Renault a développé un châssis tubulaire bien spécifique mais qui pèse quand-même 980 kg. Côté dimensions, c'est massif : quatre mètres de long et 2,02 mètres de large !Il faut ensuite lui greffer un pack de batterie lithium-ion. Pour cela,-c'est beaucoup pour une telle capacité, mais cela permet de rester autour de 1,5t. Le but n'est donc pas de gagner en autonomie, mais uniquement de rester léger (hum hum) et performant, comme l'était son ancêtre.Et sous le capot ?. Une vraie bombinette ! Le 0 à 100 km/h est abattu en 3,5 secondes ! Vous en voulez encore ? Un mode Drift permet de faire tourner les roues à plus de 50 degrés -certains Tokyoïtes en rêvent déjà.Evidemment, peu de chance de retrouver ça un jour sur la route,-aux côtés de plusieurs mannequins, précise le communiqué, qui évoque aussi des NFT inédits -c'est la mode dans l'automobile. Autre petit détail pour nous les geeks, Renault affirme qu'on la retrouvera dans plusieurs jeux vidéo...