Aperçu en avant-première de la Hyundai Ioniq 6 : plus de 600Km d'autonomie !

Autonomie de 614Km (WLTP)

• Batterie 77,4 kWh

• 800V à 350 kW - 80% en 18mn

• 8 h sur un chargeur de 11 kW



• 218CV/305Nm (RWD) 321CV/605 Nm (4x4)

• 0 à 100 km/h : 5,1 s

• VMax 180 km/h

Aéro et espace à bord

, offrait un bel espace à bord, le tout dans un design très iconique, la voiture présentait quelques bémols handicapants, comme sonBasée sur la même plateforme électrique,capable de charger 80% en 18mn, on retrouve également les mêmes motorisations.Mais ce qui marque, c'est évidemmentDu coup, avec les mêmes accus que la Ioniq 5, cette version atteintEn revanche, si vous optez pour ces belles jantes de 20" pas du tout pleines et la version 4x4, vous perdez 100Km d'autonomie !Grâce à un empattement très large (2,95 m), la distance entre les roues avant et arrière, et un coffre sans hayon,, l'habitacle est bien isolé grâce à du double vitrage efficace, et il y a aussi des petites LED un peu partout !Devant, le double écran est quasi identique à la Ioniq 5, et présente toujours les mêmes défauts :. On se consolera avec la charge sans-fil, les nombreux ports USB C et un port USB A à l'avant -mais c'était déjà le cas sur sa petite soeur.Bon point,, comme ce grand volant très "plastique", recyclage oblige. Ou encore cette boite à gants sans garniture -mais il s'agit peut-être d'une version non-définitive.Quelques originalités aussi, comme, qu'on retrouve d'ailleurs sur des rétro-caméras assez énormes, qu'il coûtera sans doute assez cher à faire réparer.A l'intérieur,mais de qualité moyenne, notamment en matière d'angle de vision. Les caméras utilisées pour le parking et l'angle mort semblent de meilleure qualité, car l'écran projeté est nettement plus flatteur !. Il y a bien un frunk, mais pas sûr qu'on arrive à y placer un seul câble de charge tellement c'est petit !et des fonctions inédites comme la charge inversée et ultra-rapide, elle ne manquera pas d'argument pour venir titiller Tesla.