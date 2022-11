Des lunettes AR plus fines et légères avec la plateforme AR2 de Qualcomm ?

Nouvelle plateforme Qualcomm AR2

(il suffit de consulter les dernières publications de quelques influenceurs tech pour apprécier l'environnement paradisiaque de l'évènement).A l'image de ce que nous prépare Apple, de nombreuses sociétés vont miser dans un avenir plus ou moins proche sur le marché des lunettes de réalité augmentée, voire des casques de réalité mixte (ou les deux). Pour que ce marché décolle réellement, il faudra un écosystème dédié performant et des fonctionnalités intéressantes, des tarifs acceptables,Pour atteindre ce but, il faudra absolument disposer de puces compactes, puissantes, mais également économes en énergie afin de ne pas devoir gâcher le design et l'ergonomie des périphériques avec d'imposantes batteries.Qualcomm dévoile ainsi, avec un SoC embarquant un processeur principal gravé en 4 nm, des unités dédiées aux calculs d'apprentissage automatique, une partie GPU conçue pour prendre en charge jusqu'à neuf caméras afin d'analyser l'environnement de l'utilisateur et de l'accélération matérielle pour le suivi des yeux et la vision par ordinateur. Enfin, une partie du SoC sera dédiée à la connectivité afin de proposer des débits satisfaisants avec une latence la plus faible possible en Bluetooth (y compris pour l'audio avec suivi dynamique des mouvements de la tête) et en Wi-Fi 7. La firme indique que sa nouvelle plateforme Snapdragon AR2 Gen1 offre deux fois et demie les performances en calculs d'apprentissage automatique de sa plateforme XR2 tout en consommant moitié moins d'énergie. Qualcomm aurait travaillé en partenariat avec Microsoft sur l'élaboration de cette plateforme, et de nombreux constructeurs, dont Lenovo, LG, Nreal, Oppo ou encore Xiaomi, seraient en train de concevoir leurs premiers appareils doté de cette technologie.