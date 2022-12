L'App RoadSync pour les motos Honda est désormais disponible sur iPhone en Europe

La fonction Honda RoadSync enfin disponible sur iPhone en Europe

Pas encore au niveau de la version Android

Honda RoadSync Honda Motor Co.,Ltd. Télécharger

Alors que la version pour Android est disponible depuis décembre 2020,, les possesseurs d'Honda XL750 Transalpins, CB 750 Hornet, CB1000R, Forza 350 et 750, X-ADV et ADV350 (la fonction RoadSync est parfois proposé en option) pourront tout de même en profiter sur notre territoire afin de recevoir des notifications pour les appels entrant et les messages, d'afficher les directions dictées par le GPS (qui pourront également être diffusées en audio via un appareil Bluetooth en sus de l'écran de la moto), la météo et de gérer la lecture via Apple Music.. L'affichage de certaines informations sur l'écran de la moto couplée à la diffusion audio en Bluetooth pourrait ainsi permettre de se passer de support pour smartphone à fixer sur le guidon.Selon les premiers retours (n'hésitez pas à nous faire part de votre éventuelle expérience avec l'application dans les commentaires ci-dessous), l'App iOS n'est pas encore aussi complète que celle proposée sur Android, notamment pour la compatibilité avec les systèmes intercom Bluetooth, la gestion des appels et messages, ou encore la prise en charge de la musique limitée à Apple Music.. Le programme nécessite 147,1 Mo d'espace de stockage sur un iPhone sous iOS 15.0 minimum.